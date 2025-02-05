OpenAI 宣布完成了一次全面的品牌重塑，包括全新的字体、Logo 和色彩方案。

从外观上看，OpenAI 新旧标志之间的差异并不明显，但仔细对比后可以发现，更新后的“花朵”标志中心部分的空间略微增大，线条也更加简洁流畅。此次品牌重塑的设计工作由 OpenAI 内部设计团队主导，团队由 Veit Moeller 和 Shannon Jager 领衔。据《Wallpaper》报道，设计团队的目标是为 OpenAI 打造一个“更具有机感和人性化”的品牌形象。

作为品牌重塑的一部分，OpenAI 推出了全新的字体——OpenAI Sans。该字体被描述为“将几何精确性和功能性与圆润、亲和的特质相结合”。在 OpenAI 的新品牌标识中，字母“O”采用了完美的圆形外观，而内部则保留了一些不完美的细节，Moeller 表示，这种设计旨在“抵消任何过于机械的精确感，让品牌更具人性化”。

当被问及是否使用了公司旗下的 AI 工具（如 ChatGPT）来设计新品牌时，Moeller 表示，设计团队仅利用 ChatGPT 来计算不同的字体粗细。OpenAI 的设计师们向《Wallpaper》透露：“我们在设计过程中与摄影、排版、动态和空间设计领域的顶尖专家合作，同时将 DALL・E、ChatGPT 和 Sora 等 AI 工具作为创意伙伴。这种将人类直觉与 AI 创造潜力相结合的双重方法，使我们能够打造出一个不仅富有创新性，而且深刻体现人性化的品牌。”