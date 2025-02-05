Apple iPhone 15系列包办前三名；

iPhone 16 Pro系列在上市首个完整季度表现优于其他iPhone 16；

三星四款机型进入前十，Galaxy S系列自2018年以来首次重返榜单，Galaxy S24 Ultra表现亮眼；

生成式AI（GenAI）智慧型手机影响力持续扩大，预计2025年将有更多GenAI机型进入榜单。

根据Counterpoint Research全球手机型号销售追踪（Global Handset Model Sales Tracker）报告，Apple的iPhone 15荣登2024年全球最畅销智慧型手机。Apple与三星持续领跑全球十大最畅销机型榜单，其他品牌已连续三年未能进入前十。然而，三星在2024年的表现强劲，入榜机型从2023年的三款增加至四款。

Counterpoint Research资深分析师Karn Chauhan表示：“Apple的iPhone 15成为2024年最畅销智慧型手机，美国与中国市场贡献近半数的全球销量。iPhone 15 Pro Max与iPhone 15 Pro则分别位居第二、第三名。消费者对Pro系列的偏好显著上升，Pro机型全年销量首次超过所有iPhone销量的一半。Apple通过优惠的分期付款方案与旧机换新活动，加速高端化趋势，使iPhone触及更广泛的消费族群，尤其是在新兴市场。这一趋势助力Apple首次跻身202年第4季印度前五大智慧型手机品牌。”

Counterpoint Research分析师Harshit Rastogi指出：“三星的Galaxy S24 Ultra成为自2018年以来，首款进入年度十大榜单的Galaxy S系列机型，为首款具备生成式AI（GenAI）技术的Galaxy智慧型手机，引发市场高度关注。三星将GenAI作为核心卖点，成功带动市场需求，取得先发优势。其中，聊天/笔记助手（Chat/Note Assist）、圈选即搜寻（Circle to Search）及即时翻译（ Live Translation）等功能获得消费者广泛好评。”

2024年，超过半数的Galaxy S24系列销量来自美国与西欧市场，相较于2023年Galaxy S23系列在这些市场的销量占比60%有所下降。另一方面，中东非洲等新兴市场需求显著增长，展现三星成功的市场拓展策略。

此外，Galaxy A15系列表现优于前代A14，排名较A14在2023年的表现更进一步。A15系列在全球多个市场销量强劲，其中北美市场年增长幅度最高，每售出五台A15系列手机，就有一台来自北美，显示该市场的强劲需求。积极的促销策略与消费者的正面评价进一步推动销量成长。Galaxy A15在提供丰富功能的同时维持亲民价格，进一步巩固三星的市场竞争力。

Counterpoint指出，随着各大手机OEM将GenAI技术视为高阶机型的核心差异化优势，具备GenAI功能的智慧型手机采用率持续提升。2024年，十大最畅销机型中已有五款搭载GenAI功能，预计2025年这一比例将进一步上升。