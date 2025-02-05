市场情报平台Tracxn在近期发布的一份报告中指出，24年期间，越南科技初创公司所获得的总融资额为1.2亿美元，较上年的1.96亿美元相比呈现38%的降幅。此外，如果按照22年5.18亿美元的表现来看，该数字也达到了77%的下跌。

具体来看，在融资阶段层面，越南科技初创公司在早期、种子期以及后期所获得融资规模分别为9440万美元（较23年的1.79亿美元下降47%）、1170万美元（较上年1730万美元下降32%）、以及1420万美元（该阶段融资在22年和23年期间几近中断鲜有进展）。

在行业层面，报告显示，零工经济、汽车科技、运输&物流科技三大领域是越南表现最优的科技行业领域。其中，零工经济领域所获得的总融资额为3820万美元，较23年的100万美元增长近38倍；汽车科技领域融资总额为3530万美元，较上年的300万美元增长10倍；运输&物流科技领域也从23年的300万美元增长至3430万美元，同样实现10倍增长。

把目光转移到地域层面，据介绍，胡志明市和河内几乎包揽了越南科技融资的绝大部分——胡志明市科技公司融资额占越南整体的56.59%，河内则贡献了总融资的26.25%。

此外，24年期间，越南科技生态没有迎来新独角兽企业，且也未出现科技公司的上市举动。并且报告也进一步指出，就23年和24年两年时期内，越南均未出现规模超1亿美元的融资轮次。

而在并购动向层面，据悉，去年，越南共发生了3起并购事件（低于上年的4起），分别为RHB Vietnam Securities被大众银行以1520万美元收购、VinBrain被NVIDIA收购、以及Home Credit Vietnam被SCBX收购。

最后，在投资机构层面，Cyber Agent Capital、500 Global、Genesia Ventures是越南科技生态的前三大投资者；Antler、Monk’s Hill Ventures和Techstars是其最大的种子期投资者；Vertex Ventures、Mitsubishi UFJ Capital和Inspire为其最大的早期投资者；Wavemaker Partners则为投资数量最多的投资机构，共参与了15轮投资。

Tracxn并未详细探讨越南科技生态在过去一年呈现出以上表现的原因，但该机构也表示，这些数据凸显了越南科技生态的不断发展，反映了不同融资阶段、行业和地区的增长机遇和挑战。

值得一提的是，去年晚些时候，Tracxn在另一份关于东南亚整体科技生态的回顾报告中指出，24年期间，该地区的科技融资规模较上年的70亿美元呈现出59%的降幅，仅为28.4亿美元。于此，从地域层面来看，新加坡所获得的融资最多，占该地区总融资额的近67%，为19亿美元。其次是雅加达和曼谷，分别筹集到了2.76亿美元与2.61亿美元。