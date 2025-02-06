PlayStation 6（PS6）的推出可能还需数年时间。索尼互动娱乐全球工作室前首席执行官肖恩·莱登（Shawn Layden）表示，玩家们不应期待 PS6 会是一款无光驱主机。

在最近接受 Kiwi Talkz 采访时被问及索尼是否会像最近发布的 PS5 Pro 那样，将下一代 PlayStation 主机打造成全数字版时，莱登表示，他认为这并不可行，主要原因在于全球市场的多样化需求以及部分地区网络条件的限制。

莱登在采访中提到，尽管微软 Xbox 在推行无光驱策略方面取得了一定成功，但其主要市场集中在少数英语国家，如美国、加拿大、英国、爱尔兰、澳大利亚、新西兰和南非。莱登称：“索尼的平台在全球约 170 个国家中占据领先地位，因此索尼有义务或者说有责任去思考：‘如果我们采用无光驱设计，那么会有多少市场无法适应这种转变？意大利农村地区的用户能否拥有良好的网络连接来畅玩游戏？’”

莱登还进一步谈到，对于喜欢在旅行时随身携带游戏机的运动员群体，以及全球那些没有网络连接的军事基地来说，有光驱的 PlayStation 主机有着相当大的市场需求。

莱登称，只推出数字版可能会影响到这些玩家，如果真的这样做，市场可能会遭受潜在的损害。

莱登说：“采用无光驱设计会对哪些市场造成损害呢？我相信索尼正在对此进行研究。总会有一个临界点，当达到一定比例时，你可以说‘好吧，没关系，我们可以放弃那部分市场’。但索尼的全球市场规模如此庞大，我认为即使是下一代主机，索尼也很难完全采用无光驱设计。”