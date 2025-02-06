在任天堂 Switch 长期占据掌机游戏市场主导地位后，玩家们对其下一代主机的期待值不断攀升。然而，Switch 2 的首个预告片并未解答众多玩家的迫切疑问。

日前，任天堂总裁兼首席执行官古川俊太郎出面，针对玩家们最为关心的问题给予了明确回应。他强调，为 Switch 2 推出独占游戏仍是该主机的首要任务，也就是说，任天堂将继续沿用其在初代 Switch 平台上所采用的策略。

在最近的一次投资者会议问答环节中，古川俊太郎提到，为 Switch 2 推出独占游戏是其取得成功的关键。毕竟，许多任天堂生态系统的玩家购买这些主机，正是冲着其丰富的独占游戏而来。

他表示：“我们仍将继续开发任天堂 Switch 游戏，但为 Switch 2 推出独占游戏对其成功至关重要。”

不过，这并不意味着初代 Switch 会被任天堂抛弃。古川俊太郎明确表示，公司未来仍会继续为 Switch 推出游戏，并且希望玩家群体能够平稳过渡到新一代主机。

古川俊太郎的这番表态，无疑让众多对 Switch 2 策略感到担忧的粉丝吃下了一颗定心丸。因为在此前，Xbox 和 PlayStation 在推出最新主机的头几年中，都曾面临缺乏重磅独占游戏的局面。