极星在中国市场面临极大的竞争压力

极星脱胎于沃尔沃汽车的高性能部门，在2017年宣布成为一个独立的高性能豪华品牌，由沃尔沃和吉利控股集团合资打造。今年2月，沃尔沃宣布计划将其所持极星约48%股份中62.7%的股权分配给吉利控股集团，减持完成后沃尔沃对极星的持股比例降至18%，而吉利控股集团接棒沃尔沃成为极星的第一大股东。

极星汽车中国官网显示，三个在售车型（Polestar2、3、4）的官方指导价均在29万元以上。其中，Polestar4当前有单电机标准续航PLUS、双电机长续航PLUS两个版本在售，指导价落在 30 万以上，而对手问界M7、理想L8 的销量都远远超过极星。也就是说，极星目前在中国的产品的性价比还有待提升。当然，品牌的声量还比较小，很多人对于极星这个品牌还比较陌生。从销量上看，也能看出端倪，极星在中国区域的销售量月度都没有破三位数。

在销售渠道方面，目前极星汽车已经落地50多家极星品牌空间和体验中心。这有助于提升品牌曝光度和用户体验。当然，与一些老车企和新势力品牌相比，极星的销售网络仍然相对有限，尤其是在二三线城市的覆盖不足。

未来，极星就需要持续研发、推出更加智能化、本土化、更适合中国市场的车型。好消息是，极星7和极星8正在规划中，预计将在两年内陆续问世。这两款车需要在智能驾驶，设计和配置，价格上做出一个惊喜的匹配度，否则很难打开局面。当然，极星也做好了对中国市场的布局，希望未来在中国市场销量占比要到三成以上甚至四成。

极星重点布局海外，不断打造产品的内在驱动力

随着公司开启新的篇章， Polestar 在海外发布了最新战略，并将做出重大变革以改善运营、商业和财务业绩。更新后的业务计划旨在实现 2025 年至 2027 年零售额年复合增长率为 30-35%。随着商业和运营势头的增强，预计从 2026 年开始利润率、固定成本和营运资本将进一步改善，预计 2027 年投资后自由现金流将为正。

目前，极星汽车旗下共有纯电轿跑极星Polestar2、纯电豪华SUV Polestar3、纯电高性能SUV Polestar4三款在售车型。极星将以设计和性能为核心，打造强大的 Polestar 品牌。但要让这个备受推崇的进步品牌成为一家成功且可行的企业，还需要进行重大变革。公司正在加快零售扩张和商业转型，同时调整未来的车型阵容，并大幅降低成本基础。无论是从销量还是财务方面来看，2025 年将是极星再出发的元年。

在海外的产品布局方面，Polestar 2 算是个走量车型、 Polestar 3和Polestar 4交付量增加之后， Polestar 5计划于 2025 年下半年开始销售，这是一款基于 Polestar 内部开发的高性能 4 座豪华旅行车。它也将是第一款使用 800 伏技术的极星车型，另外，Polestar 7 将是一款高端紧凑型 SUV，瞄准全球增长最快、利润最高的高端细分市场。Polestar 7 将满足客户对极星的期望，无论是设计还是性能。随着产品组合的不断扩大，极星将有足够的产品线去争夺市场。

为了加强 Polestar 轻资产业务模式的价值，Polestar 7 计划在欧洲生产。目前极星已在美国、韩国和中国开展生产，凭借均衡的国际制造网络，可以规避如今复杂的关税壁垒贸易环境。从 Polestar 7 开始，公司将逐步从多平台方法转向单一架构，从而降低复杂性、成本和投资。

海外增加零售伙伴并拓展补能网络做好基础

Polestar 正在加速向主动销售模式转变，发展新的零售合作伙伴和更多的零售空间。Polestar 计划与合作伙伴一起将欧洲和北美的零售空间从 70 个扩展到 130 个，零售空间从 36 个扩展到 57 个。现有的直接面向消费者的在线销售渠道将保留。Polestar 的新市场扩张将集中在法国，销售将于 2025 年开始。法国是欧洲最大且增长最快的电动汽车市场之一，非常适合 Polestar 这样的高端品牌。计划从 2026 年开始在东欧、亚洲和拉丁美洲进行进一步扩张。

Polestar 正在欧洲的几个主要市场推出 Polestar Energy。这项新的客户服务使家庭充电更智能、更高效、更便宜。通过这项服务，客户可以使用 Polestar Energy 应用程序将家庭充电成本降低高达 30%。Polestar 客户通过 Polestar Energy 充电和支持电网的次数越多，他们获得的好处就越多。该服务将于今年下半年在其他几个市场推出，Polestar 产品线中推出的双向充电功能使该服务更具吸引力。2025 年下半年，Polestar 3 将率先实现具有车到电网和车到家庭功能的双向充电，让客户能够将车辆用作储能器，并将多余的能量送回电网，甚至为家庭供电。

展望未来，Polestar 预计二氧化碳排放额度的销售收入将大幅增加。由于传统 OEM 难以向电动汽车转型，预计未来几年对这些排放额度的需求将增加，从 2025 年起每年将达到数百万美元。Polestar 已经与四家 OEM 建立了 2025 年欧盟二氧化碳排放池。

拥有 Polestar ，用户可以通过家庭充电，而且在路上也更加方便。借助 Polestar Charge，欧洲客户可以使用超过 850,000 个充电点，包括特斯拉超级充电站。在北美，客户可以使用 NACS 适配器使用超过 17,800 个特斯拉超级充电站。在英国和荷兰成功试点后，如今比利时和瑞士已加入Polestar Energy的完整服务范围，而瑞典、挪威、丹麦、德国、奥地利、意大利和西班牙的客户也可以享受智能充电和太阳能。

极星是吉利最重要的海外战略先遣队

吉利控股集团首席执行官李东辉说过，吉利并购极星汽车是押注未来，他表示，极星是吉利控股集团布局全球化的桥头堡，对集团的全球化发展有着重要的战略意义。当然，极星在中国区也不能放弃，吉利控股集团成为第一大股东后，原本聚焦海外市场的极星汽车在中国市场也将陆续发力。

当然，极星如果在海外市场能够获得成就，对于树立国内市场的品牌价值，末端销售的信心都有很大的好处。2025年将是极星重要的新起点，能否在未来实现盈利，中国市场也必须贡献力量，我们将持续保持关注。