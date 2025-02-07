根据彭博社记者马克·古尔曼的说法，苹果即将推出 iPhone SE 大幅升级版，其将通过现代化改进来推动销量增长，并吸引更多用户从其他品牌转投苹果。

古尔曼援引知情人士消息称苹果最快将在下周官宣新机，并计划于本月晚些时候上市。苹果不会专门为此举办发布会，而是直接在官网公布信息。

此次升级是 iPhone SE 自 2016 年推出以来的一次重大调整。现款 iPhone SE 于 2022 年发布，设计已显老旧——它是唯一仍带有 Home 键且不支持 Face ID 的 iPhone。新机的外观将更接近 iPhone 14，并搭载 Apple Intelligence。

部分苹果零售员工表示，现款 iPhone SE 的库存已连续数周紧张，部分配置甚至无法供应顾客。尽管 iPhone SE 仍可在苹果官网购买，但某些版本（如 256GB 红色款）已推迟至 3 月发货。此外，iPhone 14 和 14 Plus 的库存也在减少。

而据此前消息，由于不符合欧盟 2023 年起实施的 USB-C 充电标准，苹果已在欧盟市场停售现款 iPhone SE 和 iPhone 14。而新款 iPhone SE 将配备 USB-C 接口，使其重新符合欧盟法规，得以重返该市场。

iPhone 业务正面临增长压力。去年假日季，iPhone 销量下滑 1%，逊于市场预期。苹果寄希望于新款 iPhone SE 能提振整体销售。

新款 iPhone SE 内部代号为 V59，将成为苹果首款搭载自研蜂窝基带芯片的机型，以替代高通的现有组件。新机将配备更大屏幕，支持 Face ID，并搭载 A18 芯片，提升性能以支持 Apple Intelligence。此外，随着 Home 键的彻底移除，iPhone SE 也将正式告别这一自 2007 年以来的经典设计。

苹果今年还计划对 iPhone 产品线进行更大调整。iPhone 17 和 17 Pro 将迎来重要升级，同时还会推出一款超薄机型，以迎合行业趋势。

iPhone SE 预计将与 PowerBeats Pro 2 耳机同步发布。报道称这款耳机最早将于 2 月 11 日发布，并成为苹果首款内置心率监测功能的耳机。未来，苹果希望在 AirPods 上也引入该功能。

除 iPhone 外，苹果还计划在 2025 年上半年推出 M4 芯片版 MacBook Air、新款入门级 iPad 和升级版 iPad Air。今年，苹果还将对高端台式机进行升级，并推出一款带显示屏的智能家居设备。

题图：初代 iPhone SE｜来源：动点科技 by Steven