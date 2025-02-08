在推出仅两个月后，DeepSeek 便迅速崛起，成为全球第二大受欢迎的人工智能聊天机器人。根据网站追踪公司 SimilarWeb 的数据，DeepSeek.com 的日访问量已经超过了 Google 的 Gemini 和 Character.AI。

这距离 DeepSeek 超越 ChatGPT 成为苹果美国应用商店中评分最高的免费应用仅过去一周多时间。报告显示 DeepSeek 的 V3 模型在第三方基准测试中表现优于 Meta 的 Llama 3.1、OpenAI 的 GPT-4o 以及阿里巴巴的 Qwen 2.5，且成本显著更低，这使得 DeepSeek 的热度急剧攀升。

SimilarWeb 的数据显示，DeepSeek.com 在上周二（1 月 27 日）创下了 4900 万次访问量的纪录，与前一周相比增长了 614%。这一数字不包括基于应用的流量，足以凸显 DeepSeek 的迅猛发展势头。一个月前，该网站的日均访问量仅为 30 万次，而到了 1 月 27 日，这一数字飙升至 3340 万次，并引发了美国科技股的波动。

目前，DeepSeek 的日访问量已经超过了 Gemini（约 1000 万次）和 Character.AI（约 600 万次）。不过，其仍然落后于 OpenAI 的 ChatGPT，后者每天的访问量在 1.3 亿到 1.4 亿次之间。此外，DeepSeek 的访问量也低于微软的 Bing.com，后者集成了 OpenAI 的 Copilot AI。

自 DeepSeek 发布其开源的 V3 模型后，其关注度急剧上升。据悉，V3 模型的训练成本仅为 550 万美元，远低于美国公司通常的投入。V3 模型具备与 ChatGPT 类似的功能，且可以免费下载并在本地服务器上运行，这使其成为那些希望以较低成本整合 AI 技术的企业极具吸引力的选择。

SimilarWeb 的最新数据显示，截至 2 月 2 日，全球对 DeepSeek.com 的访问量稳定在 2920 万次。在美国，该平台在 1 月 28 日达到 490 万次的日访问峰值，随后在 1 月 31 日降至 240 万次。