蔚来一直都处于焦虑之中，当务之急是尽快拨云见日。

蔚来现有车型的出货量遇到瓶颈

“欲渡黄河冰塞川，将登太行雪满山。”踏入2025年，蔚来汽车宛如置身于这艰难之境。市场竞争之洪流愈发汹涌，各品牌纷纷发力新能源领域，如千帆竞渡，蔚来面临着前所未有的挑战。

首先是销量上面临的压力。蔚来推出了乐道品牌，在最初的时候一直有表述说订单爆了，但实际上的交付并没有如其它爆款车型来的那么高。蔚来公司1月交付新车13863台，同比增长37.9%。其中，蔚来品牌交付新车7951台；乐道品牌交付新车5912台。如果单独来看的话，好像是不错，但是横向对比的话，就有了明显的压力。销量增长不及预期，市场份额被多方蚕食，恰似在迷雾中航行，方向虽明，却难以冲破重重阻碍。

原本，蔚来是蔚小理三兄弟的老大，也是新势力最具代表性的品牌，高端的定位让其它品牌新生羡慕。抛开理想汽车一直稳健的销量表现不说，理想汽车对于自身的转型也是非常果决。理想汽车表示将于2025年实现L3有监督智能驾驶，并计划3年后推出首款为L4级自动驾驶定义的汽车，这样的表态对于旗下车型的销量，也给足了一定的信心。

原来的小鹏也是遭遇销量低迷的窘境，后面也迅速改变。而现在，小鹏MONAM03连续2个月交付超15,000台，小鹏P7+上市2个月，累计交付迅速突破20,000台。小鹏汽车的销量亮眼，连续三个月破3万辆。

从目前看，蔚来今年还没有上市的车型是ET9 和萤火虫。成本居高不下，研发投入巨大（蔚来累计超530亿元的研发成果）资金周转似有凝滞之态，恰如逆水行舟，每前进一步都需付出巨大的努力。蔚来搭建的是三大品牌体系，其中乐道负责「便宜大碗」的产品策略以及开放经销商加盟的战略，为蔚来品牌补给销量贡献；而firefly萤火虫则以小型车打入高端精品化市场和海外市场。蔚来品牌本身的车型则负责基础，负责品牌的主体推动力。

针对2025年销量目标，在NIO Day 2024结束后的媒体沟通会上，蔚来创始人、董事长、CEO 李斌表示：“2025年蔚来整体的销量目标是实现销量翻番的”。但是在 2025 年初的市场表现，目前来看是遭遇到了一定的瓶颈。随着特斯焕新版Model Y 及其它竞品车型的陆续出炉，在接下去的时间里，蔚来的竞争压力将持续存在。

换电的业务存在一定的市场变数

当然，我们要肯定蔚来在换电领域取得的成就。截止2024年底，蔚来全球换电站超过3000座，支持3分钟换电，且与品牌专属服务（充电桩、上门补能、NIO House)深度绑定，形成高端用户粘性，另外，蔚来用户换电渗透性超过60%，用户社群运营“NIO Day和BaaS模式已形成独特生态，用户的品牌忠诚度较高。

但市场来了一个新人，而且这个新人自带光环，那就是宁德时代，其带来了换电服务品牌“EVOGO”，主打”巧克力”电池模块标准化。众多新能源车企和品牌都纷纷加盟，如一汽、长安、五菱，广汽、北汽等。宁德时代表示，2025年会自建1000千座巧克力换电站，另外与合作伙伴共建1万个换电站，到2030年建成3万个换电站。宁德时代把换电站能打造成什么规模我们现在还不能知晓，但是其介入对于换电的标准，行业格局的重塑是个比较大的影响。

基于“电池包+车身一体化”设计的蔚来换电模式，短期内可能不会显示出劣势。但是宁德时代是个电池上游厂家，有着长期投入的底气，对于换电的成本会带来巨大的影响。这时候，蔚来的换电业务就存在着极大的市场变数。长期上来看，蔚来对于换电业务的运营维持，就要非常谨慎和认真。这块业务做好了是加成，做不好就成为累赘。我们希望蔚来能够在这个方向上保持稳健。

海外市场的突围需要立体支撑

从已经打造的基础来看，蔚来在海外还是有一定积累的：针对全球市场方面，蔚来品牌2021年进入欧洲市场，开启市场全球化。截至2024年11月28日，EL8（中国市场ES8）、ET7、EL7（中国市场ES7）、ET5、ET5T、EL6（中国市场ES6）等6款量产车型已进入挪威、德国、荷兰、瑞典、丹麦等5个欧洲国家市场；蔚来已在海外市场累计布局59座换电站、接入超60万根第三方充电桩，建成10家蔚来中心、11家蔚来空间、58家蔚来服务中心。

官方表示，全球小型车有着近1000万辆的市场空间，像欧洲有着400万辆的市场，这显然是给萤火虫信心。但这个信心是要基于蔚来能够在海外市场打开局面，萤火虫是个重要的新角色，能否起到哪吒闹海一样的效果，还需要市场给出答案，而不是提前来虚构。

按照蔚来的设想，2025年蔚来协同乐道以及firefly萤火虫三个品牌，全年销量目标为44万台以上。萤火虫目前在国内还没卖我们姑且不谈，但是在海外，蔚来必须把萤火虫卖出成绩来，承担主要的突击手，因为其预估的市场潜力比国内大许多。

萤火虫在全球市场可能会根据各国市场的不同需求开发一些适合于当地的车型，例如欧洲、南美以及东南亚市场的萤火虫车型会有所区别，从而满足当地消费者的购车需求。当然，这就需要蔚来有立体的维度来支撑海外取得突破，不容有失，否则就会面临比较大的业绩压力。只有拓展销售渠道，放眼全球市场，让蔚来之车畅行于四海，才能继续开拓。

聚焦内功，降本增效需不断变革

想要在全球竞争最激烈的中国汽车市场存活下去，就需要步步为营，不能出错，出错就要及时纠正。

蔚来2025年预计还会针对旗下部分车型进行年代改款，目前有网传消息称蔚来ET5/ET5T、ES6、EC6等车型或采用“NT2.5平台”，相比现款车型所采用的NT2.0平台，其中控屏采用与ET9相同的横屏以及怀挡设计。另外，乐道也会有内功的加强动作。2025年三四季度乐道将有两款车型发布，分别是大五座SUV（或定名乐道L70）以及6-7座的中大型SUV（或定名乐道L80），从而继续为品牌销量以及盈利做贡献。

另外，蔚来接下去操盘重点就是首款小型车——萤火虫。该车预售价为14.88万元，将在今年4月完成国内上市。虽然这个细分领域的预估销量不是很高，但很多质疑是来自于这款车在国内的销量会不好。我们还是等等看萤火虫能否帮助蔚来在海外市场点一把火，或者在国内也能交出惊人成绩。

“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。”蔚来若要把控未来业绩，需洞察市场之变，精准定位，如庖丁解牛，不可错判。蔚来必须优化供应链管理，降低成本，开源节流，此为根基。加大研发创新力度，在电池技术、自动驾驶等核心领域深耕细作，以科技为利刃，劈开前路荆棘。

如此，蔚来方能在困境中破局而出，在现今多变的汽车产业浪潮中，把握未来 。