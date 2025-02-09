科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2025.02.03-2025.02.09）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

自去年10月提出打造“印尼版淡马锡”——Daya Anagata Nusantara（简称Danantara或达南塔拉）后，这个看似神秘但又承载了一些已知期待的国投机构显然不断吸引着外界的关注。而随着该机构的日益落地，面对不断到来的“数字十年”的终场，从“达南塔拉”开始，印尼会给到外界怎样的期待？

正如达南塔拉的自身定位，这家将拥有1000万亿印尼盾（约合4467亿人民币）初始资本的国投机构旨在管理数十亿美元的（印尼）国有资产和吸引国内外投资。此外，达南塔拉也将帮助印尼当局在任内达到8％的经济增长目标——相应的，24年期间，印尼的经济增速为5.03%。但这些显然也不是一件易事。

一方面，尽管达南塔拉承载了对当地一些关键行业（如银行、电信、采矿、建筑等）的高效资产管控的决心，对印尼而言，这些行业中的本土企业仍处于转型中的阶段，并且其自身的庞大规模也会进一步阻碍这一进程的速度。另一方面，就吸引外资而言，无论是近期与苹果的禁令拉锯战还是更早之前对Temu的禁令，现阶段，印尼的科技生态中仍存在着一些让外界产生不确定感的地方，而这也将会为达南塔拉的国际化剧本带来一些疑虑。

当然，把目光转移回“淡马锡”。现阶段，这个属于新加坡的身影正在愈发把自身足迹遍布全球，并深刻烙印在以科技创新等为代表的前沿领域。同时，历经50多年的发展后，在对市场运作的资本诠释层面，淡马锡本身也成为了一种“独一无二”的新加坡名片。

现阶段，凭借庞大人口规模所带来的市场容量以及不甘落伍的决心，在快速发展的东南亚科技创业生态，近年来，印尼始终是其中的佼佼者——以近两年为例（23和24年），印尼科技初创公司所获得的年融资总额为其带来了东南亚排名第二的位置，仅次于新加坡之后。基于这一势头，不难发现印尼会存在着可观的发展空间。但也正如上文所言，如果想要让全球深刻认识印尼，达南塔拉仅会是一场序幕——对拥有庞大人口和丰富资源的印尼来说，想要成为当地的“经济撬动者”和“价值捕获者”，它绝不能并且也不会是对淡马锡的简单复刻，而更应该是这个新兴市场所探索出的一种在平衡本地意志和外链需求之间的创新范式。

好了，话不多说，让我们进入本期正题。

产业&动态

马来西亚将研究DeepSeek对该国的影响：据外媒报道，马来西亚数字部部长Gobind Singh Deo表示，该国政府正在研究中国开源人工智能平台DeepSeek对马来西亚的影响。Gobind Singh Deo称，在使其适配本地使用之前，当局目前正认真考量DeepSeek及其模型，从而跟上人工智能领域的飞速发展步伐。

机构：电动汽车转型正在重塑马来西亚汽车行业：马来亚投资银行在近日的一份报告中指出，在不断崛起的电动汽车（EV）产业参与者的推动下，马来西亚汽车行业正在经历转型阶段。该机构在一份报告中写道，马来西亚汽车行业正在见证新企业和新投资的激增，而这主要是由电动汽车制造商所推动。于此，马来亚投资银行认为，这标志着该行业转型的开始。

越南科创融资去年同比下降近4成：市场情报平台Tracxn在近期发布的一份报告中指出，24年期间，越南科技初创公司所获得的总融资额为1.2亿美元，较上年的1.96亿美元相比呈现38%的降幅。此外，如果按照22年5.18亿美元的表现来看，该数字也达到了77%的下跌。

印尼将设立类似淡马锡国家投资机构：据外媒报道，印尼将设立类似新加坡淡马锡控股的国家投资机构，负责管理数十亿美元的国有资产和吸引国内外投资。

印尼议会星期二（2月4日）通过了对国有企业法的修订，允许政府设立达南塔拉（Daya Anagata Nusantara，简称Danantara）投资机构。国有企业部长埃里克在议会说：“达南塔拉的正式设立，是为了整合对国有企业的管理，以及优化对股息和投资的管理。”

泰国总理邀小米汽车在泰建工厂：据报道，近日，泰国总理佩通坦受邀来华访问，并且与国内多家大型私营企业高层管理人员举行了会谈，这其中便包括了小米集团。

报道称，佩通坦总理与小米集团副总裁兼首席财务官林世伟进行了会晤。总理表示，十分高兴见到林世伟，并了解到小米已经得到了泰国投资促进委员会（BOI）的支持。总理鼓励小米考虑将泰国作为其重要基地，或者在泰国发展物联网（IoT）和智能设备供应链，以支持泰国及东南亚市场的相关发展。

越南网络游戏版号新规落地，在苹果 App Store 上线需获得许可：据苹果开发者官网 2 月 4 日消息，越南信息与传播部（MIC）要求游戏获得许可才能保留在越南的 App Store 上。

根据越南官方去年公布的《越南游戏出版许可规定》，G1 游戏（IT之家注：通过企业服务器系统实现众多玩家同时互动的视频游戏）需要登记玩家个人信息，并对 18 岁以下儿童和玩家实施游戏时间限制。

投融资

文档自动化处理平台fileAI获得1400万美元融资：fileAI是一个使用AI技术的非结构数据（如PDF文档、电子表格、电子邮件等）自动化处理平台，业务覆盖新加坡、日本、美国、澳大利亚等多个地区，并广泛服务于金融服务、保险、制造业等行业的企业客户。

访谈

飞书深诺集团沈晨岗：从数智化出发，出海营销如何破局“2.0时代”｜专访：以2025为起点，在此之后，出海营销应该是一种怎样的选择？正如所见，随着越来越多的海外市场地区在社交媒体平台、数据保护、内容管理等层面不断出台新规，企业愈发需要及时调整自身策略快速适应不同市场的政策变化，而非在单一渠道或策略层面过度依赖。