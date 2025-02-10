据 bne IntelliNews 报道，沙特阿拉伯在 2 月 9 日的利雅得 LEAP 技术大会上公布了价值 149 亿美元的科技投资和战略伙伴关系，标志着该国 AI 和数字基础设施战略的扩张。

沙特通信和信息技术部宣布，将把 109 亿美元用于 AI 基础设施和初创企业资金，同时 Groq（注：与 X 的 Grok AI 无关）将投资 15 亿美元在沙特建立世界上最大的以 AI 为中心的数据中心。

报道提到，中国人工智能公司 DeepSeek 已开始在沙特阿拉伯达曼的阿美公司数字数据中心运营，这是该国不断扩展的 AI 基础设施的又一重要进展。

前阿美石油公司数字部门 CEO Tariq Amin 在利雅得的会议演讲中表示：“数据一旦使用就存储在本地，永远不会转移到其他地方。我们预见了世界对 AI 模型推理和操作的需求，尤其是 DeepSeek。”

报道认为，DeepSeek 通过沙特阿美石油公司数字设施在沙特阿拉伯的扩张，反映了该国作为区域 AI 中心的日益增长作用。

此外， Google 还将在沙特阿拉伯启动一个全球集群，以满足该地区和国际对 AI 的需求。

联想还与 Alat 埃耐特达成了协议，2 月 9 日在利雅得共同举行了新制造基地的奠基仪式，预计年产“沙特制造”的笔记本电脑、台式机及服务器数百万台。联想集团还将在利雅得设立中东及非洲地区总部，建立新的旗舰零售店。

沙特通信和信息技术部部长 Abdullah Al-Swaha 表示：“如果你单独看沙特阿拉伯，将其置于欧洲地区，它将成为欧洲第五大科技中心。”他还指出，欧洲地区的数字经济增长了 73%，达到 2600 亿美元，沙特阿拉伯占这个市场的 15%。