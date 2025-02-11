王朝网旗舰轿车比亚迪汉DM-i智驾版、汉EV智驾版全系标配天神之眼，正式上市，其中，汉DM-i智驾版共推出5款车型，售价16.88万~22.58万元；汉EV智驾版共推出5款车型，售价17.98万~23.58万元，加配不加价。其中，搭载天神之眼 C的汉智驾版，拥有多达29个智能驾驶传感器，由5个高精度毫米波雷达、12个超声波雷达、12个高清摄像头组成。功能方面，支持包含高快领航10大场景，全面涵盖高速及城市快速路智驾领航，变道绕行丝滑，实测1000km高速全程0接管。

汉智驾版全系均支持高快领航，拨片开启，无图智驾，全国都好用!10大场景，全面覆盖“智驾状态显示及智驾启动说明、行泊一体全场景渲染、最优通行效率、自动上下匝道、自主超车、大曲率过弯、拨杆变道、施工避障绕行、智慧礼让、NOA降级ACC/ACC自动恢复NOA”，实现全国高速和快速路都能轻松开，一次开上1000公里可基本不用接管。

对城区道路智驾领航有需求的用户，可选择搭载天神之眼 B的汉DM-i智驾版顶配及汉EV智驾版顶配、次顶配共3款车型，其智驾算力更进阶，还拥有1个高感知激光雷达，额外支持城市领航10大场景，全国城区都能开，只要有路就好开，是真正做到行泊一体的全场景高阶智驾。在高快领航、城市领航之外，汉智驾版全系还可实现便捷高效、姿态优雅的全场景自动泊车，支持6大泊车模式，覆盖300+泊车场景，泊入成功率99%以上。

汉EV智驾版的中、高配两个款型，同时将全域800V平台、高达701km的超长续航，与激光雷达加持的天神之眼B高阶智驾，组成“最强智电组合拳”；汉DM-i智驾版不仅起步即智驾，入门款也升级了可开启全景天窗，还坐拥零百加速快至6.9s，亏电油耗低至3.8L的黄金动力组合。