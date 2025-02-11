王朝旗舰SUV唐DM-i智驾版携智驾、操控、舒适三大进化正式上市。作为一款更适合中国家庭的智慧大七座SUV，唐DM-i智驾版全系标配高阶智驾。此次，唐DM-i智驾版共推出4款车型，售价17.98万～21.98万元，真正实现加配不加价。唐DM-i智驾版分别搭载天神之眼 B – 高阶智驾激光版(DiPilot 300)、天神之眼 C – 高阶智驾三目版(DiPilot 100)两大智驾系统。硬件方面，新车采用超高算力的全栈自研车载计算平台，全系标配5个高精度毫米波雷达、12个超声波雷达、12个智能驾驶摄像头，天神之眼 B 更增配1个高感知激光雷达，为高阶智驾打下扎实根基。

在高快领航、城市领航之外，唐DM-i智驾版全系还可实现便捷高效、姿态优雅的全场景自动泊车，支持6大泊车模式，覆盖300+泊车场景。能预判、响应快、刹停准的主动安全，同样是天神之眼的核心能力之一。以AEB自动紧急制动功能为例，唐DM-i智驾版的AEB功能，可在时速100公里，对静态前车做到提前感知并刹停，后续更将逐步释放时速120-140公里AEB能力，为用户的智驾出行保驾护航。云辇-C智能阻尼车身控制系统从次低配车型开始普及，通过阻尼的毫秒级调节，让舒适性与操控性双向提升，新车全系标配前排座椅通风加热，并依托第五代DM技术的黄金动力组合带来的NVH、平顺性升级。