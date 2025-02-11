据一份来自Meltwater和We Are Social联合发布的报告显示，在东南亚，每10个人中就有超6人使用社交媒体，其使用普及率达61.5%。而基于这一规模，东南亚的社交媒体用户量也达到了全球总量的10.2%。

此外，报告也强调，在社交媒体平台的使用数量层面，东南亚各国也都超过了全球6.83个的平均水平——其中，菲律宾平均使用8.36个社交媒体平台，马来西亚为8.12个，印尼7.93个，新加坡7.24个，越南和泰国均为7.11个，而这彰显了该地区对社交媒体的热爱。

值得一提的是，根据报告，东南亚超三分之一的人口会把社交媒体当作新闻来源。

再把目光转移到具体国家层面，在新加坡，该国互联网用户每天平均上网时间为6小时33分钟，与全球平均水平6小时38分钟相当。其中，就社交媒体而言，新加坡16岁以上的用户每天在社交媒体上花费2小时2分钟。

同时，Reddit和Telegram两款应用在新加坡的使用频率较为活跃——新加坡Reddit活跃用户（Android端，下同）每月平均打开Reddit应用116.9次，并以此达到全球最高水平；其Telegram活跃用户每月平均打开237次应用，达到全球第3的排名，仅次于俄罗斯和芬兰；在TikTok方面，新加坡用户平均每月“仅”花费34小时29分钟在该应用上，略低于全球34小时56分钟的平均水平。

在马来西亚，报告显示，用户平均每天花在互联网上的时间为8小时13分钟。同时，44.9％的社交媒体用户表示，阅读新闻报道是其使用社交媒体的主要原因。而在社交媒体使用时长方面，马来西亚16岁以上的互联网用户每天在社交媒体上花费2小时46分钟。其中，该国TikTok用户每月平均在该应用上花费42小时44分钟。

报告也进一步指出，马来西亚人在网上购物之前倾向于研究社交网络。据了解，62.9％的马来西亚互联网用户每周都会在网上购物（59.3％的网上购物是通过移动设备完成的）——61.8％的马来西亚互联网用户在购买前会在网上研究品牌、产品和服务，53.5％的用户会使用社交网络来研究潜在的购买行为。

另一方面，就菲律宾而言，菲律宾用户每天平均上网时间为8小时52分钟——其在手机上花费的上网时间最多，为5小时21分钟，显著高于全球3小时46分钟的平均水平。

在社交媒体方面，报告显示，菲律宾16岁以上的互联网用户每天在社交媒体上花费3小时32分钟，全球排名第四。同时，44.9%的菲律宾用户会在社交媒体上关注网红，并且近一半（48.3%）用户表示其每周都会观看vlog或网红视频。而基于这一表现，菲律宾也成为了全球最为关注网红的国家。

最后，在印尼，近半数用户（42.6%）会把上网时间花费在社交媒体上。同时，三分之二的印尼用户会在社交媒体上积极寻找品牌，并且超80%的用户会使用社交媒体进行品牌研究。报告也进一步指出，就TikTok而言，印尼用户每月在该应用上花费的时长达44小时54分钟。