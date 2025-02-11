特斯拉首席执行官埃隆·马斯克一直以来对公司的未来充满信心，尤其是自动驾驶技术前景。在第四季度财报电话会议上，马斯克再次展现了他对特斯拉自动驾驶项目的乐观态度，并做出了一个大胆的预测：到今年年底，特斯拉的自动驾驶出租车服务（Robotaxi Fleet）将扩展到美国的多个城市。

马斯克在会上确认，特斯拉将在今年 6 月于得克萨斯州奥斯汀市推出一项无人驾驶的付费叫车服务。他强调团队对这项服务的初步推出充满信心：“我们将在 6 月于奥斯汀推出无人监管的全自动驾驶付费服务。我已经与团队讨论过，我们有信心在 6 月实现初步的无人驾驶出租车服务，车内将无需任何人员操作。”马斯克此前证实，特斯拉正在与奥斯汀市政府进行相关协商。

尽管马斯克坚信特斯拉的全自动驾驶系统能够在美国任何地方运行，但他表示公司会谨慎行事：“我们只是想先小试牛刀，确保一切顺利。这并不是说这项技术只能在奥斯汀使用，实际上它完全可以应用到其他地方。我们只是想先确保一切正常，然后再逐步扩大范围，始终将公众的安全和车内乘客的安全放在首位。”

然而，马斯克的计划并不止步于奥斯汀。他透露，特斯拉计划在年底前将自动驾驶叫车服务推广到美国其他城市。尽管马斯克在过去几年中多次表示特斯拉将在年底前实现完全自动驾驶（FSD），但均未能如期兑现，因此外界对其最新预测持谨慎态度。

如果特斯拉能够在奥斯汀成功运营这项服务，确保其高效、安全且无需人工干预，那么这项服务有望迅速扩展到其他城市。当然，这还取决于各地的法律法规。为确保初期运营顺利，特斯拉可能会采用远程操作等技术手段，这在其他公司中也有先例。

目前，特斯拉的重点是先在奥斯汀推出这项叫车服务。如果一切顺利，未来可能会扩展到加利福尼亚等其他地区，马斯克也曾在公开场合提到过这些地方。