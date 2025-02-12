据 The Elec 报道，苹果首款配备 OLED 屏幕的 MacBook Pro 仍计划于 2026 年发布，并将采用全新纤薄设计。

目前，三星显示正在其首台蒸镀机上生产 OLED 面板的测试样品，该设备于 2024 年 11 月安装。然而，据行业预测，每年为 MacBook Pro 供应的 OLED 面板数量仅为 300 万到 500 万片。由于三星显示的 IT 8 代 OLED 生产线设计产能为每年 1000 万片（以 14.3 英寸 OLED 面板为基准），因此该公司需要寻找更多客户以实现最大生产效率。

此前也有传闻称，MacBook Pro 将在 2026 年采用 OLED 显示技术。此次新款 MacBook Pro 将使用与苹果最新款 iPad Pro 相同的混合 OLED 技术。这种显示技术结合了玻璃基板与薄膜封装，相比目前采用 Mini LED 屏幕的 MacBook Pro，在亮度、对比度和能效方面都有显著提升。

据报道，三星显示已为其 IT 8 代 OLED 生产线投入约 30 亿美元，用于生产笔记本电脑尺寸的面板。与此同时，中国显示器制造商京东方也在开发混合 OLED 面板的生产能力，但其生产线将更加灵活，能够同时生产混合 OLED 和柔性 OLED 显示屏。

苹果分析师郭明錤和显示行业分析师罗斯·杨均预测，2025 年的 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro 仍将配备 Mini LED 显示屏。彭博社记者马克·古尔曼也表示，他预计 2025 年款 MacBook Pro 的性能提升幅度较小，将搭载“已接近完成”的 M5、M5 Pro 和 M5 Max 芯片。

古尔曼此前透露，苹果正在努力使 OLED 版 MacBook Pro 显著变薄，这是苹果计划在科技行业打造“最薄、最轻产品”的一部分。他还提到，2026 年款 MacBook Pro 很有可能因 OLED 屏幕和纤薄设计的结合而迎来一次“真正的全面升级”。