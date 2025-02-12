长安启源A07蓝鲸增程版和纯电版正式上市，共推出9款车型，售价区间为11.99万-14.99万。作为长安汽车在新能源领域的重要布局，A07不仅价格有诚意，更在动力、续航、智驾等方面展现了实力。长安启源A07搭载了智慧新蓝鲸3.0动力系统。增程版车型配备了新蓝鲸HE15增混专用发动机，电驱峰值功率为160kW，峰值扭矩320N·m，能够在复杂路况下提供稳定的动力输出。增程版还采用了IEM3.0全域智慧动力管理系统，支持-40℃~55℃的宽温域运行，确保在不同环境下的性能表现。

纯电版则搭载了EDS2提效款电机，电驱效率达到96%，配合七合一超级电驱系统，重量减轻10%，体积缩小5%，功率密度提升37%。这一设计不仅提升了能效，还优化了车辆的轻量化表现。长安启源A07全系标配L2+级IACC智能领航系统，支持0-180km/h全速自适应巡航、车道居中保持、大车智能避让等功能，提升了驾驶的稳定性和安全性。APA高级智能泊车系统也是全系标配，支持垂直车位、侧向车位、鱼骨车位等多种停车场景，并能应对超窄车位和斜坡挑战。50米循迹倒车和APP远程遥控泊车功能进一步简化了停车操作，提升了用户体验。