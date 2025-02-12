随着生成式人工智能技术的飞速发展，越来越多的人开始将 AI 工具融入日常生活和工作流程，用以处理那些繁琐且重复的任务。这样一来，人们便能腾出更多时间去应对那些需要深度思考和智力挑战的复杂任务。然而，一项由微软研究人员与卡内基梅隆大学合作开展的新研究却揭示了一个令人担忧的现象：过度依赖人工智能可能会对人们的批判性思维产生负面影响，进而导致认知能力的退化。

研究人员指出：“自动化的关键悖论在于，通过将常规任务机械化，并将异常处理留给用户，这实际上剥夺了用户在日常工作中锻炼判断力和强化认知能力的机会。当真正遇到异常情况时，他们就会发现自己毫无准备。”

这项广泛的研究涵盖了对工作场所中人工智能使用案例的评估，以及员工在利用人工智能完成任务时所表现出的自信程度。研究结果显示，那些在工作中自信地使用人工智能的员工，在面对需要运用批判性思维的情境时，往往比那些较少依赖人工智能的员工更容易出现问题。相比之下，后者则能够更好地利用自己的知识来提升人工智能生成结果的质量。

这一观点也在社交媒体上引发了广泛共鸣，许多用户声称自己“丢失了一些脑细胞”。一位 Reddit 用户表示：“我确实能感受到，ChatGPT 会让我们变得越来越懒惰，因为我们越来越习惯于在不思考、不使用大脑的情况下使用人工智能。其他人是否也有这样的感受呢？”一些用户还表示，他们已经失去了运用批判性和创造性思维的动力和积极性，常常过度依赖像 ChatGPT 这样的工具来获取“快速解决方案”。