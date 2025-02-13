领先的电动汽车研究机构Rho Motion今天透露，2025 年 1 月全球电动汽车销量为 130 万辆。虽然与创纪录的 12 月相比下降了三分之一以上，但与 2024 年 1 月相比，全球市场增长了 18%。

2025 年 1 月与 2024 年 1 月电动汽车销量快照（与 2024 年 12 月相比环比增长）：

– 全球：130 万，+18% (-35%)

– 欧盟、欧洲自由贸易联盟和英国：25 万，+21% (-19%)

– 美国和加拿大：13 万，+22% (-28%)

– 世界其他地区：13 万，+50% (-4%)

根据中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会（乘联分会）发布的数据，2025年1月中国新能源乘用车零售销量为74.4万辆，同比增长10.5%，但环比下降了42.9%。此外，新能源乘用车的批发销量为88.9万辆，同比增长27.1%，环比下降41.2%。

从市场表现来看，尽管整体乘用车市场在1月出现了同比下降12.1%的情况，但新能源车仍然保持了同比增长的势头，显示出较强的市场潜力。比亚迪、吉利和长安等国内品牌在新能源车市场中表现突出，占据了销量前三的位置。

需要注意的是，1月新能源车销量的环比下降可能与春节假期较早、有效销售时间减少以及消费者购车节奏变化有关。尽管如此，市场对2025年新能源车的发展仍持乐观态度，预计全年新能源乘用车零售量将达到1330万辆，同比增长20%。