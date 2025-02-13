苹果本月开始重新在 X 平台上投放广告，距离其上次在该平台投放广告已有一年多的时间。苹果曾在 2023 年 11 月暂停在 X 平台的广告投放，原因是该平台所有者埃隆·马斯克发表了一些有争议的言论。

苹果的官方账号 @Apple 目前投放了一则广告，宣传 Safari 浏览器的隐私功能。此外，苹果的 @AppleTV 账号也在为 Apple TV + 的剧集《人生切割术》（Severance）投放广告。

上个月有消息称苹果正在考虑重新在 X 平台上投放广告，如今看来，苹果已经做出了这一决定，至少目前是如此。

苹果并非唯一一家曾在 X 平台上暂停广告投放的大品牌。此前，包括迪士尼、可口可乐、索尼、IBM、康卡斯特等众多知名品牌都曾暂停过在 X 平台的广告投放。不过，迪士尼等品牌已经重新在该平台投放广告。

马斯克于 2022 年收购了 Twitter，并在 2023 年将其更名为 X。在他的掌控下，X 对内容审核采取了较为宽松的态度，导致一些极端观点在平台上大量传播。

尽管如此，苹果首席执行官蒂姆·库克以及其他高管，如营销主管格雷格·乔斯维亚克，自马斯克收购该平台以来，一直保持着在 X 上的活跃。不过，苹果前营销主管菲尔·席勒选择离开了 X，转而使用 Mastodon 和 Bluesky。