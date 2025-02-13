来自法国的DS N°8 已经开始在欧洲接受预定。DS N°8配备三款 100% 电动传动系统，功率分别为 230 马力、245 马力和 350 马力，后者配备两台电机和四轮驱动。DS N°8 速度极快，加速性能一流。前轮驱动版从 0 加速至 100 公里/小时仅需 7.7 秒，前轮驱动长续航版则需 7.8 秒，而 DS N°8 全轮驱动长续航版仅需 5.4 秒。无论采用哪种动力传动系统，DS N°8 的最高时速均限制在 190 公里/小时。DS N°8 FWD LONG RANGE 的综合续航里程为 750 公里（WLTP 循环），能耗为 15.9 kWh/100 公里。它的城市续航里程也高达 909 公里（WLTP 循环）。在前部，DS N°8 通过发光且符合空气动力学的格栅、DS LUMINASCREEN 和由三个模块组成的前照灯实现了创新而迷人的灯光特征，前照灯由 8 个 LED 勾勒出巴黎钉纹图案。

DS N°8 FWD 和 DS N°8 AWD Long Range 的综合 WLTP 续航里程分别达到 550 公里和 688 公里。

对于长途旅行，DS N°8 的 160 千瓦充电功率可使其在短短 27 分钟内从电池电量 20% 充至 80%，即恢复 450 公里的续航里程。