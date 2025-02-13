任天堂近日公布的一项新专利揭示了 Switch 2 的独特功能：玩家或许可以将主机倒置后进行游玩。根据此前官方发布的 Switch 2 预告视频，这款新主机采用了全新的机制来连接其更大尺寸的新 Joy-Con 手柄。

与初代 Switch 通过滑轨将手柄安装在主机侧面不同，Switch 2 的手柄通过主机两侧的插槽连接，并且似乎依靠强大的磁力固定在位。而这项新专利表明，玩家可以将手柄倒置并插入主机的“错误”一侧，主机并不会报错，而是会将屏幕旋转 180 度，从而让用户能够将主机倒过来使用。

虽然乍一看，这一功能似乎并无太大实际用途，但专利中提到，由于 Switch 2 仅有一个耳机插孔，玩家可以根据自己的偏好，选择将其置于主机的顶部或底部。专利文件中指出：“用户可以将右侧和左侧控手柄安装在主机主体的反面，从而使用游戏系统……用户可以根据自己的喜好，将主机主体的上下位置颠倒，使耳机插孔位于主机主体的下方。也就是说，用户可以从自己偏好的方向插入耳机。”

此外值得注意的是，虽然 Switch 2 底部的 USB 接口位于主机中心位置，但顶部的 USB 接口则偏于一侧。从理论上讲，任天堂或第三方制造商可以为 Switch 2 开发 USB 外设（例如摄像头），当用户将主机倒置并使用顶部中间的 USB 接口时，这些外设可以安装在主机的中间位置。

此前公布的 Switch 2 预告片中，还展示了 Joy-Con 手柄连接到握把上，然后像鼠标一样在地面上滑动，随后从握把上脱离并连接到主机，这意味着至少有一个新 Joy-Con 手柄内置了类似光学鼠标所使用的光学传感器。

任天堂计划在 4 月初的直面会上公布更多关于 Switch 2 的详情。