彭博社记者马克·古尔曼发文称，苹果正加速推动将其 AI 功能引入中国，计划在今年中期完成这一目标，这一复杂任务不仅涉及软件调整，还需要深度依赖本地合作伙伴。

知情人士透露，苹果在中国和美国的多个团队正在为该地区调整 Apple Intelligence 平台，计划最快在 5 月推出。

报道称，苹果与阿里巴巴合作开发了一套设备端系统，能够为中国市场的 iPhone、iPad 和 Mac 用户调整 AI 模型，百度则负责“其他功能”。

百度则将负责包括视觉智能在内的一些功能，视觉智能是 iPhone 16 上的一项新功能，能够扫描物品并从网上获取相关信息。

在美国市场，Google 和 OpenAI 的技术已经整合进苹果的视觉智能功能。苹果还依托 OpenAI 为 Siri 助手提供智能支持，并辅助文本生成。但需要注意的是，这些功能并非都在设备端运行。

苹果与百度的合作关系十分紧密。2014 年，苹果 CEO 蒂姆·库克曾表示希望与百度建立更深入的合作。两家公司目前已在搜索领域展开合作，百度是中国用户 Safari 浏览器的默认搜索引擎。阿里巴巴则曾与苹果合作推出 iPhone 折扣促销活动。

据此前消息，阿里巴巴董事会主席蔡崇信周四表示，阿里巴巴是苹果为此项目接洽的少数中国合作伙伴之一。他在迪拜的一场会议中表示：“苹果在选择合作伙伴时非常挑剔，他们希望用我们的 AI 为他们的手机提供动力。”