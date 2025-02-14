索尼 PlayStation 表示，鉴于《宇宙机器人》成功斩获年度最佳平台游戏，公司未来将推出更多适合家庭玩家的游戏。

据 VGC 报道，在财报电话会议上，索尼总裁十时裕树谈到 Team Asobi 开发的这款平台游戏近期屡获殊荣，并强调这印证了索尼扩大家庭游戏产品线的战略方向。

“在 2024 年的 TGA 颁奖典礼上，我们的第一方作品《宇宙机器人》斩获四项大奖，包括年度游戏和最佳家庭游戏，成为当晚获奖最多的作品。”

“此外，2024 年 2 月推出的服务型游戏《绝地潜兵 2》荣获最佳持续运营游戏和最佳多人游戏。我们的未来发展方向之一是拓展家庭游戏和服务型游戏，而这些奖项表明，我们在构建多元化游戏阵容方面已经迈出了重要一步。”

据了解，《宇宙机器人》在上市九周内售出 150 万份，其中有相当比例来自新玩家。在欧洲，该作成为近十年来除《超级马力欧》系列外销量最好的 3D 平台游戏。

PlayStation Studios 负责人赫尔曼·赫尔斯特在游戏发布前后表示，《宇宙机器人》IP 对 PlayStation 的未来至关重要。

“《宇宙机器人》对 PlayStation 来说意义重大。”他说，“PlayStation 5 预装的《Astro’s Playroom》已经受到数百万玩家的喜爱，而这款新作正是在此基础上进一步推出。”

“一个小型团队能够制作出这样一款体量庞大的作品，实属不易。这款游戏不仅精彩出色，更成为了 PlayStation 文化的一部分。”