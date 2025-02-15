吉利银河L7 EM-i 正式上市，新车共推出四个版型，分别是115km远航版EM-i、115km探索版EM-i、115km探索+版EM-i、115km星舰版 3DHT，限时先享指导价为11.58万元-14.88万元。吉利银河L7 EM-i是基于吉利银河L7新增的全新版型，在原有主打性能的3-DHT基础上，增加的EM-i车型版本主打节能。新车在世界级e-CMA新能源专属原生架构的基础上，智能、节能、舒享、安全和操控等方面全面焕新。

吉利银河L7 EM-i是首款搭载Flyme Auto竖屏版智能座舱系统的车型，全系标配 13.2英寸中控屏 和 16.2英寸副驾屏，支持双屏联动、多任务并行，同级覆盖范围最广的 Flyme Link、CarLink、Hicar 手机互联协议。软件上，系统界面精美，壁纸桌面和地图桌面一触即享即达、卡片和小窗模式使用便捷、Smart bar随心切换。应用方面，QQ音乐、网易云音乐、高德地图750版、爱奇艺等高频应用全配备。带风冷的50W无线超快充，充电速度比主流15W无线充电快3倍以上。

吉利银河L7 EM-i搭载全球新一代雷神EM-i超级电混，依托目前全球量产最高热效率46.5%的雷神EM-i超级电混专用发动机、全球首发11合1碳化硅电驱、全球首搭碳化硅无级变压模块、五大智慧能量管理系统等领先核心科技，实现CLTC工况下亏电油耗3.79L/100km，让家庭精品SUV亏电油耗迈入3L时代。零百加速仅需7.7s、最高车速180km/h。另外，在打开露营模式后，车辆不下电，还能外放电和原地发电，原生开发的超级快充，20分钟便能从30%充至80%。