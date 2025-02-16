科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2025.02.10-2025.02.16）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

“在东南亚，每10个人中就有超6人使用社交媒体···”

尽管仍处于数字化转型的发展阶段，如本文开头所提，在东南亚，数字生活正在越来越多的走进当地居民的日常生活当中，并于此成为一种主流。当然，也并不仅仅只是社交媒体的使用程度，这里，笔者也将尝试再在列举出一些其他方面的表现（尤其是菲律宾），从中让我们更为直观的感受这片地域对于网络世界的热爱：

东南亚超三分之一的人口会把社交媒体当作新闻来源

新加坡Reddit活跃用户（Android端）每月平均打开Reddit应用116.9次，为全球最高水平

泰国人的电子游戏日均时间为1小时32分钟，达全球第三

94.2%的菲律宾互联网用户会每月使用电子邮件服务，远高于全球75%的平均水平

菲律宾人的日均互联网时长为8小时52分钟，大幅高于全球6小时38分钟的平均水平

91.3%的菲律宾互联网用户会每月使用银行、投资或保险网站/应用程序，达全球最高、远超过排名第二的巴西（74.8%）和全球37.8%的平均水平

菲律宾互联网用户每月使用约8.36个社交媒体平台，程度达全球第二

以上。

好了话不多说，让我们进入本期正题。

产业&动态

机构：2024年东南亚智能手机市场增长11%，OPPO首次登顶全年榜首：市场分析机构Canalys发布报告，2024年，东南亚智能手机市场强势反弹，厂商出货量达到9670万部，同比增长11%，结束了连续两年的下滑态势。OPPO首次领跑该市场，以1690万部的出货量占据18%的市场份额，同比增长14%。三星紧随其后，以1660万部的出货量获得17%的市场份额。传音和小米并列第三，各自占据16%的市场份额，而vivo则以13%的市场份额跻身前五。

在东南亚，每10个人中就有超6人是社交媒体用户：据一份来自Meltwater和We Are Social联合发布的报告显示，在东南亚，每10个人中就有超6人使用社交媒体，其使用普及率达61.5%。而基于这一规模，东南亚的社交媒体用户量也达到了全球总量的10.2%。

亚马逊在新加坡开设新办公室：据悉，近日，亚马逊在新加坡 IOI Central Boulevard 开设了新企业办公室，以继续扩大其在该地区的业务。该公司在一份声明中表示，随着 AWS 在新加坡和东南亚继续扩大其业务、运营和投资，新 AWS 亚太中心将旨在进一步优化其工作、学习和协作水平。

阿里云在泰国第二座数据中心正式启用：据《科创板日报》，阿里云在泰国第二座数据中心正式启用，据介绍，本次新增的数据中心，将为泰国本地企业、中国出海公司及当地开发者提供更强大的云计算资源。“泰国云计算市场处于快速扩张的阶段，本地企业数字化需求及AI需求非常旺盛，”阿里云国际副总裁、泰国区总经理袁浩钧表示。

越南咖啡出口额创历史新高：据越南农业与农村发展部统计，1月份咖啡出口量达14万吨，下降逾40%，但出口额创历史新高，达7.63亿美元，增长5%。

马自达计划投资近1.5亿美元在泰国生产电动SUV：泰国投资促进委员会2月13日发布声明称，马自达计划投资50亿泰铢（约合1.5亿美元）在泰生产紧凑型电动SUV，目标年产能10万辆，用于当地销售和出口至日本与东南亚市场。

裁员90%，消息称印尼独角兽eFishery将面临破产清算：据外媒援引知情人士消息表示，印尼水产科技独角兽eFishery正因受到欺诈指控而面临破产清算。作为结果，该人士称，eFishery可能会裁掉超1000名员工，而这一数字将占公司总员工数的近90%。

管理超9000亿美元资产，印尼主权财富基金即将正式推出：据据外媒报道，管理超过9000亿美元的印尼主权财富基金“达南塔拉（Danantara）”将于2月24日正式成立。据介绍，达南塔拉今年的初始资金预计为200亿美元。同时，达南塔拉计划展开15个到20个规模达数十亿元的项目。

消息称Meta正于新加坡裁员：据媒体援引消息人士分享指出，Meta已在新加坡进行裁员。据悉，此前，Meta人力资源副总裁Janelle Gale曾于2月份泄露了一份内部备忘录，而其中透露了该公司在全球范围内进行裁员的计划。其中，包括美国在内的大多数国家预计将于2月10日（新加坡时间）晚开始向涉及员工发出通知。欧洲、亚洲、非洲等十多个国家和地区的员工将在2月11日至18日之间收到通知。

MAS将与ABS联合建立新支付实体：据悉，新加坡金融管理局（MAS）和新加坡银行公会（ABS）周三联合宣布，将成立一个新实体，负责整合新加坡全国支付计划的行政和管理，为这些计划的下一阶段发展做好准备。双方在一份声明中表示，该实体还将与MAS合作，制定新加坡国家支付战略，确保安全、高效和创新的支付基础设施。

投融资

财务管理平台Finmo获得1850万美元融资：Finmo成立于2021年，致力于通过旗下服务平台简化各种规模企业的财务运营管理流程。据悉，Finmo的平台可提供包括支付处理、现金流可视性、外汇风险管理、法规合规等功能在内的财务管理解决方案。