在最近接受采访时，Xbox 负责人菲尔·斯宾塞（Phil Spencer）表达了对跨平台游戏策略的新思考。他表示，Xbox 不再试图将 PS5 和 PC 玩家全部吸引到 Xbox 平台，而是更注重让更多玩家能够在其他系统上体验 Xbox 游戏。

斯宾塞承认，虽然在竞争对手平台上销售游戏只能获得 70% 的收入，剩余 30% 归对方平台所有，但那 70% 的收入对于 Xbox 打造优质游戏阵容仍然至关重要。他提到：“有些玩家的收藏库在 PlayStation 或任天堂平台，或者他们更喜欢某个平台的手柄，又或者他们更钟情于该平台上的游戏。我并不想因为这些因素而放弃在这些平台上拓展业务、寻找我们游戏系列的粉丝。”

他进一步解释说：“我不会再试图把所有玩家都拉到 Xbox 平台。玩家们已经在各自的平台上投入了大量时间和精力，我们更应该做的是让更多人能够体验到 Xbox 的游戏。而且，我们在其他平台上获得的 70% 收入，对于我们在开发者直面会上展示的优质游戏阵容的打造是有帮助的，我希望这种趋势能在今年余下的时间里持续下去。”

尽管如此，斯宾塞也坦诚地表示，这种策略可能会随着市场变化而调整。毕竟，他更希望 Xbox 能够从所有游戏销售中获得全部收入。但他同时强调，这并不意味着 Xbox 会放弃硬件业务。他指出：“在我们自己的平台上，我们能够获得更高的收益，这也是我们继续投资自身平台的重要原因之一。”

此外，斯宾塞在近期的采访中还被问及《星空》是否会像《夺宝奇兵：古老之圈》一样，在 Xbox 平台设置“独占窗口期”。对此，他给出了简洁而明确的回答：“不会。”