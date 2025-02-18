据外媒报道，新加坡房地产科技公司PropertyGuru已于近期裁员174人，并关闭了三个业务部门，以缩减业务规模，专注其主要的在线市场业务。

据了解，这三个部门分别是Sendhelper、数据&软件解决方案（data and software solutions）以及PropertyGuru Finance。其中，Sendhelper于22年10月被收购，主要提供清洁等物业维护服务。PropertyGuru Finance则主要提供抵押贷款咨询。

此外，PropertyGuru新任执行主席Trevor Mather表示，企业发展和投资者关系部门也将被淘汰——因为PropertyGuru向私人公司转型后不再需要这些职能。作为背景，在被私募股权公司EQT Private Capital Asia以11亿美元收购后，该公司曾于24年12月从纽交所退市。

不过，媒体也指出，PropertyGuru的一位发言人士称，公司正尝试将另外34名拥有数据和金融科技专业知识的员工重新部署到公司内部的其他岗位上，但“对于其余受影响的职位，尽管探索了所有可能的替代方案，这些变动还是必要的。”

相应的，据介绍，此次裁员影响到PropertyGuru所有的市场和职能部门员工，约占公司员工总数的12%。

PropertyGuru由Steve Melhuish和Jani Rautiainen于2007年创立，是新加坡家喻户晓的房地产垂直门户平台。至2022年3月，该公司与SPAC公司Bridgetown 2 Holdings通过SPAC合并的方式登陆纽交所，且合并后的实体以“PGRU”的代码展开交易。

此外，也正如上文所言，在去年晚些时候被瑞士投资机构EQT Private Capital Asia收购后，PropertyGuru也在随后除牌退市。据悉，交易完成后，PropertyGuru总部仍被设在新加坡。