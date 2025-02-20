OPPO发布旗下最新折叠屏旗舰手机OPPO Find N5，其机身薄至8.93mm，为目前全球最薄的折叠屏手机。据了解，OPPO Find N5能够做到如此薄，关键在于控制了铰链的厚度，采用了钛合金天穹铰链，铰链翼板的最薄处仅0.15mm，该铰链量产采用了航天级钛合金3D打印技术，通过1700摄氏度的超高温将钛合金熔化成液态，再用惰性气体将其雾化吹成微米级颗粒，最终通过高功率激光束打印，精准成型。

核心配置上，OPPO Find N5配备6.62英寸外屏，分辨率为1140×2616，内屏尺寸8.12英寸，分辨率为2248×2480，搭载高通骁龙8至尊版，后置5000万超光影主摄、5000万超光感潜望以及800万超广角，电池是5600mAh，支持80W有线和50W无线闪充，还支持10W反向充电，支持IPX6、IPX8、IPX9满级防水。

在办公体验上，基于O+互联，OPPO Find N5完美解决手机和Mac电脑协同问题，首次连接后，控制中心下拉即可与Mac电脑建立连接。连接后OPPO Find N5可以远程控制公司Mac电脑，电脑中的文件轻松拖拽至手机进行分享，而且OPPO Find N5手机靠近Mac电脑时可以实现文件双端实时同步。

连接过程更简单，同账号免密连接，无需手动绑定，同账号设备直连，设备空间一键登陆，登陆更便捷，支持绑定多设备，设备状态一目了然。