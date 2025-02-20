据 AppleInsider 报道，苹果出品的剧集《人生切割术》（Severance）超过之前的冠军《足球教练》（Ted Lasso），成为 Apple TV + 史上观看人数最多的系列剧集。

该媒体认为苹果善于挖掘内容、打造爆款，虽然并非每部剧集都能大获成功，但一旦找到佳作，苹果定会大力推广，《人生切割术》也不例外。

该剧近两个月来各种宣传活动层出不穷，从纽约的明星见面会到与 Roku 的限时合作，甚至连苹果 CEO 库克也亲自为其站台。

正如 Apple TV + 节目主管 Matt Cherniss 在接受 Deadline 采访时所说，《人生切割术》与其说是一部 Apple TV + 的热门剧集，不如说是一种“文化现象”。

虽然苹果通常不愿透露 Apple TV + 的收视率或 iPhone 的销量等数据，但这次却确认了《人生切割术》在 1 月 17 日至 2 月 17 日期间，凭借独立观众人数成为该平台历史上的收视冠军。

根据 Deadline 的说法，《人生切割术》在 1 月 13 日那一周登上了尼尔森的“十大原创剧集”排行榜，位列第四。该剧在美国的观看时长达到了惊人的 5.89 亿分钟，其中 28% 的观看时长来自第二季的首播集。