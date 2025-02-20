在中国汽车市场，如果你仔细观察 1 月份的中大型SUV 车型销量，你就会发现前十名的问界M9、M7，唐新能源、汉兰达、零跑C16、理想L8、L9，魏牌蓝山、皇冠陆放、风云T9 基本都算是中大型领域，紧凑型的销量已经下滑。这里面的需求有一部分是和这几年家庭的二孩三孩出生占比有关，卫健委的出生人口数据也能支撑。而家庭人口数量增加，也提升了这部分家庭群体的购车需求，再加上中国市场的消费者普遍喜欢大空间，中大型SUV领域的争夺就显得异常激烈。

如果把销量榜单再细化观察，会发现理想在中大型 SUV 这个类别中有着不可否认的成绩，当然其主要是增程产品矩阵，前十当中有三款车型入列。但随着时间的推移，更多参与者加入进来，和以往局面不一样的是，这些即将上市的新车也拥有增程这个特点，这就让市场有了更多对比的可能；另外，中大型增程也是各大车企重要的品牌调性展示窗口，天生有着旗舰的气质，可以充分理解每个车企的产品打造能力。

这些车型，都秉承了大空间的元素，再加上是新上市，在产品力上各有千秋，占据一定的优势。当然价格区间肯定会根据各个品牌和产品本身的定位，会略有不同。但这个细分领域，下半年的战况肯定会比较激烈。在市场给出回答之前，让我们盘点一下这几款代表车型，看下各自有啥特色（温馨提示：以下车型规格配置仅作参考，d以官方最终零售版数据为准）：

问界M8

剖析完问界最新的销量数据，你就会发现比前一段时间有了一些减少。那是因为目标客户群通常会在品牌有新车型的时候，会观望一段时间。问界M8作为中大型SUV，填补问界M7与M9之间的市场空白，当然也给消费者多了一个平衡左右的选择。你如果看空间大小的话，5190×1999×1795mm，轴距3105mm，提供6座布局。这样的尺寸空间和布局，实际上是紧贴着理想L9的车身尺寸做得。曝光出来的谍照显示其有激光雷达，显然华为高阶的智驾系统肯定会配备。目前该车工信部申报的均是增程版本，使用已经较为成熟的1.5T增程器+前后双电机驱动，增程器最大功率118kW，前后电机功率分别为165kW和227kW。

在汽车的外观和内饰方面，依然是问界家族式的风格，形成了一定的统一。M8的出现将会和M7 和M9 形成三剑客，对于产品矩阵来说，是个立体维度的加持。这样的矩阵在市场上会获得一定的合围销售局面，使得客户可以在多个尺寸之间围绕一个品牌做选择。当然M8 的出炉短期也会出现同品牌之间车型的自竞争现象。长期来看， 能否持续产生增量销售表现还需要观察最终市场数据。

奇瑞风云T11

奇瑞也想通过风云T11 表明自己的态度，这会是“风”系列中的首款量产车型，将成为“风”系列中的旗舰车型，并承担起带领“风”系列开拓市场的重任。这款车长5150mm，车宽1995mm，车高1米8，轴距3米1，可以说也是大块头。为了给出诚意，在内饰上也做了堆料，包括电动腿托调节、风云T11还配备了30英寸的大屏幕和17.3英寸的后排娱乐屏幕、23扬声器的立体环绕式音响、能冷暖调节的车载冰箱。

目前来看，这款车的具体动力参数没有公布。但是大概率会采用奇瑞最新研发的增程式混合动力系统，1.5T增程器+前后双电机，纯电续航200km，综合续航超过1400km，电池还支持快充，19分钟就能从30%充到80%。当然，想要吸引用户，还得有科技加成。风云T11 将会配置激光雷达和NOP城市驾驶辅助系统，在智驾领域也算交上了诚意，能给用户带来安全和便捷的驾驶体验。

广汽昊铂HL

广汽高端品牌昊铂首款增程车型昊铂HL 也是款往豪华方向靠的车型，新车将于3月正式开启预售。尺寸上给足了量，昊铂HL长宽高为5126/1990/1750mm，轴距为3088mm，采用了2+2+2的大六座布局。内部空间上，昊铂HL采用“陆地游艇”设计理念，二排双老板座以127.5°零重力角度设计，集成18点按摩，集成了座椅加热与热石按摩功能。标配铝合金底盘，空气弹簧和智能控制减振器，结合激光雷达道路预瞄功能，可实时感知路况，并自动调节悬架软硬与车身高度。

在科技融合方面，官方也表示昊铂HL将首发搭载深度求索（DeepSeek）大模型。值得一提的是，昊铂HL 用了行业首创800V增程5C超充，可以实现充电五分钟高速2小时，350Km增程纯电续航排在行业前列。在增程车型上也用了超充也是比较少见，目前比较少见，不过后期应该对手也会跟上。

深蓝 S09

深蓝 S09 是深蓝品牌的旗舰型 SUV，长宽高为5205×1996×1800mm，轴距3105mm，与理想L9轴距一致，车身长度更长一点点。2+2+2六座布局，第二排为独立座椅，支持180mm横向滑动调节，配备独立扶手、小桌板、控制面板。显然这样的调性，也是为了争夺家庭用户。深蓝 S09 最大的亮点之一就是有望搭载华为乾崑智驾 ADS 3.0 高阶版，支持 “车位到车位” 的智驾功能。所以这款车的出现，消费者会有可能把它和问界系列对比。

动力系统方面，用的是新蓝鲸HE 1.5T超高压直喷增程器，热效率44%。后驱单电机版：电机功率231kW，CLTC纯电续航170km。其中综合续航上看，四驱版预计会超1200km，支持800V高压快充。综合来看，这款车的整体配置也比较到位，现在就是看其品牌拉力能否帮助其占据一席之地。

智己首款增程SUV

智己汽车的增程项目自去年下半年起便已启动，细看现有的智己SUV 产品体型，都算是中型车以上身材，但是市场销量一直没法挤入前列。智己的首款增程车型选择SUV定位，做得好对其它产品矩阵是一个带动作用。根据透露出来的资料，智己首款增程SUV将基于上汽集团内部代号为E1的平台架构进行深度改造。智己汽车并非首家从纯电领域跨界至增程市场的汽车品牌，查看市场各种新能源车型的整体表现，再分析现有市场的细分销量比例，增程车在中大型SUV 领域还是更受欢迎一些。所以智己从纯电向增程延伸，也是可以理解。

预计智己新款SUV增程版将会配备宁德时代“骁遥”超级增·混电池，配置方面，智己在数字智能底盘、线控转向、智能驾驶等核心技术上大力投入研发，也是需要通过一款车型来展现自己的最终成果。再加上其现阶段的高阶智驾也具备了一定的火候，如果能够有一款增程SUV 将这些产品力得以综合体现，对智己本身是具备销售拉力的。

小鹏增程版SUV

小鹏也谋划了增程版车型的入局，从目前泄露的谍照来看，也会是款中大型的SUV。这款车型将会采用鲲鹏超级电动体系，基于全域800V高压碳化硅平台打造，搭载了5C超充AI电池、混合碳化硅同轴电驱、静音增程器等。该车内部项目代号为G01，以G9为原型车开发。基于以上技术基础，小鹏增程车型的纯电续航可达430km，且支持超快充，一秒充电超过1公里，12分钟即可充至80%。如果需要长途出远门，超1400km的综合续航里程也足够有保障和底气。可有效缓解消费者的里程焦虑。

再加上小鹏在智驾领域的积累，这款车型的出炉，将会成为小鹏品牌一个重要的销量助推力。基于最近一段时间，小鹏的销售量开始跑到了前列，如果增程车型出来，对于整体市场表现会是个增益效果。

根据预测，中大型SUV市场还有很大的增长空间，2025年的规模将达到100万辆左右。当然，在这个细分领域里，依然有着多种动力形态的产品，但对于车企来说，中大型SUV 是争夺的门面。增程只是当下这个时期被市场验证的比较好的切入点，后续的竞争会随着市场的变化而更加白热化。当然还有价格战略，如何在不断变化的市场中给产品合适定价，在销量和利润之中寻找平衡并及时调整指导价，不能犯错。每个品牌都希望通过这个细分市场完成上攻拉力，对产品和销量形成正态驱动。但这不是容易的事情，需要多维度下功夫，包括要认真做好产品，配置用户需要的智能化，落实智驾领域的布局等，做好沉淀才能后来居上。