豹5智驾版是目前全球唯一兼具比亚迪“天神之眼”、华为“乾崑智驾”两大高阶智驾系统的车型。同时，它还融合了DMO电驱越野开创平台、云辇-P百万液压悬架系统以及硬派专属AI智能座舱等顶尖科技于一身，实现了“电驱可城又可野，智驾全国都能开”。豹5智驾版此次共发布了4大版本，包括天神智驾Max版、天神智驾Ultra版、激光乾崑智驾版、云辇激光乾崑智驾版，价格区间为23.98万元-32.98万元。

动力性能方面，新车搭载了由 1.5T 发动机与前后双电机组成的插混系统，综合功率高达 505kW，峰值扭矩达到 760N・m，零百加速仅需 4.8 秒。配备的 31.8kWh 刀片电池，带来 CLTC 纯电续航 125km 以及综合续航 1200km 的出色表现，并且支持 6kW 对外放电功能。

同时，非承载式车身、三把差速锁、低速四驱及蠕行模式等专业越野配置一应俱全，确保车辆在面对极端路况时，也能如履平地，尽显专业越野本色。智能座舱方面，支持四区域语音唤醒、面部识别以及多设备互联，让驾乘人员与车辆的交互更加自然流畅。高配车型配备的 12.3 英寸副驾娱乐屏，为副驾驶乘客带来专属的娱乐享受。生成式 AI 技术的融入，更是极大提升了交互的流畅度与场景适应性。

对比现款豹 5（23.98 万 – 30.28 万元），仅激光雷达版本因硬件成本稍有上浮，但整体还算是增配不涨价，诚意还是很足的。方程豹豹 5 智驾版通过华为乾崑智驾与自研天神之眼系统的双剑合璧，在巩固硬派越野性能优势的同时，加上华为智驾的赋能，应该是可以吸引注重日常通勤又怀揣越野梦想的 “轻越野” 用户群体。从市场表现来看，2024 年豹 5 月均销量已达 5000 辆，随着智驾版的加入，市场竞争力有望进一步加强。