Slocap 开发的功夫游戏《Sifu》于 2022 年发售，对中国功夫与中华文化进行了致敬，且制作品质不错，发售前三周销量就突破了 100 万份。

2022 年底，Deadline 报道称 Story Kitchen 将与《Sifu》开发商 Sloclap 合作，将这款游戏改编成真人电影。编剧 Derek Kolstad 将负责改编剧本，他的代表作品有《疾速追杀》《致命速递》等。

时隔两年多，该媒体再次爆料，Netflix 加入了《Sifu》的电影改编项目，并聘请 T·S·诺林（T.S. Nowlin）执笔剧本，Kolstad 不再担任编剧。

T·S·诺林曾参与《移动迷宫》《环太平洋：雷霆再起》《哥斯拉大战金刚》《亚当计划》等影视作品的编剧工作。

此外，报道称四部《疾速追杀》电影的导演 Chad Stahelski 及其 87Eleven 特技动作团队也已经加盟，Chad Stahelski 将担任制片人。

《Sifu》游戏采用第三人称，讲述了踏上复仇道路，寻找杀死他家人的凶手的一名年轻功夫学徒的故事。他要以一敌百，没有朋友可以依靠，面前只有数不清的敌人。他只能依赖自己对功夫的独特掌控，以及一个神秘的吊坠来获得胜利，并传承家族的遗产。