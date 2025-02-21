梅赛德斯-奔驰目前正在进行固态电池技术的路试，这种电池有望实现超过 600 英里（约 965.6 公里）的续航。

梅赛德斯-奔驰与美国公司 Factorial Energy 合作，共同推动新型电池技术，承诺提升续航、充电速度以及整体效率。去年夏天，Factorial 首次交付了基于其专有技术 FEST（Factorial 电解质系统技术）开发的固态电池单元。

奔驰与 Factorial 在此基础上继续研发，并于去年 9 月推出了更为先进的 Solstice 全固态电池，将为下一代电动汽车提供动力。其采用硫化物基固态电解质的设计，使得电池更加安全、效率更高。

根据 Factorial 的说法，Solstice 电池具备 450 Wh/kg 的“突破性”能量密度，预计将使电动汽车的续航相比现有的锂离子电池提高 80%。

根据外媒 Autocar 当地时间 20 日的报道，梅赛德斯-奔驰目前已经在英国的道路上测试搭载固态电池技术的电动汽车，测试车型为装载新电池的 EQS 原型车。

尽管具体的技术规格尚未公布，奔驰表示，EQS 的 12 模块电池外壳设计具有足够的灵活性，可以适应多种配置。

奔驰预计这种新电池将使电动汽车的续航提升约 25%。当前的 EQS 450 + 最大续航为 WLTP 工况 511 英里（约 822.4 公里），按照预期，实验车的续航可突破 620 英里（约 997.8 公里）。

Factorial 的目标是通过将电池重量减少 40%，让电动汽车续航达到 600 英里以上。该公司表示，Solstice 电池比现有的 90 kWh 电池小 33%，重量仅为 580 磅。

梅赛德斯-奔驰首席技术官 Markus Shafer 表示，新的 Solstice 电池将在续航、成本和性能上设立新的行业标准。该公司预计，固态电池将在 2030 年之前实现大规模生产。