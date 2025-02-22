全新魏牌高山搭载长城汽车Hi4性能版智能四驱电混技术，采用1.5T发动机+4挡DHT变速箱+前后轴双电机的混动配置，系统最大功率337kW，最大扭矩644N・m，虽然是MPV的庞然身躯，但0-100km/h加速时间仅5.7s。

智能化方面，新车全系搭载激光雷达，标配高阶智驾以及长城第三代智能驾驶系统Coffee Pilot Ultra，提供无高精地图、全场景覆盖、点到点领航的高阶智能体验，以及从行车到泊车、从高速到城乡的全场景连接。全新高山主要区别反而体现在车身尺寸，推出三种不同尺寸的车型，定名高山7、高山8和高山9。

全新高山的车身配色也均来自自然景象，内饰则推出墨玉黑、霞光橙、云朵白三种配色。内饰设计的灵感则来源于中国徽派建筑，以精致的雕花和飞檐为基础元素，结合智能化配置。

座椅也极为注重人体工学，通过全新设计兼顾乘坐时的舒适感和长时间驾驶的承托性。并且，采用全新的抗污、抗菌的特殊材质，保障清洁性和健康标准。长城汽车不仅在全球造型总部设有七大造型中心，还在上海、德国慕尼黑等地设有造型中心，全球设计团队超700人，具备同时开发15款以上整车的能力。相信，全新魏牌高山仅仅是这次长城汽车设计革新的开始。