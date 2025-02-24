据海峡时报报道指出，新加坡金融服务巨头星展集团（DBS Group Holdings，下称DBS）首席执行官Piyush Gupta表示，随着人工智能越来越多地承担起人类的职责，未来三年内，集团预计将减少近4000个合同工和临时工岗位。

相应的，此前，曾有印度媒体指出，在其业务进一步采用人工智能后，DBS将会裁减员工人数。

不过，Gupta也向媒体透露，目前，DBS共有8000到9000名合同工和临时工，但其长期员工并不会受到该动作的影响。此外，另有数据表示，DBS当前的员工总数预计为4.1万人。

作为这一趋势的发展可能，根据彭博社的一份报告预测，随着人工智能逐渐取代人力资源，未来三到五年内，全球银行机构最多可能会裁减掉20万个工作岗位。

值得一提的是，去年8月份时，瑞典“先买后付”金融科技巨头Klarna曾表示，计划将其员工人数削减近一半，取而用人工智能代替，以备上市。

而作为Klarna的背景，据介绍，这家瑞典金融科技公司此前已将员工人数从5000人减少到 3800 人。并且此次，随着Klarna在客户服务和营销等环节中使用人工智能，未来几年，其员工人数可能会进一步减少到2000人。