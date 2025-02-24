据 VGC 报道，曾在任天堂美国销售团队任职的前员工 Sean 预测，任天堂 Switch 2 将在 6 月发售，并称零售商目前“对任天堂的发售计划一无所知”。

Sean 曾在任天堂美国分公司的销售与零售部门工作。他在一档博客节目中预测，任天堂将在 4 月的 Switch 2 Direct 直播活动中公开 Switch 2 的发售计划，并表示“肯定”会在夏季结束前发布。

“他们肯定希望在夏季结束前发布新机。我觉得会在夏季初、学校放假前发布，这样孩子们就能讨论他们期待的内容。”其认为，从战略角度来看，这个时间点是有充分理由的。

当被问及关于 Switch 2 发售日期和价格的零售泄露信息时，Sean 否认了零售商提前知道任天堂计划的说法。

“零售商对 Switch 2 一无所知。什么都不知道，尤其是价格。几乎肯定也不会知道具体的发售日期，最多知道大概的季度。我每次看到类似‘沃尔玛加拿大说价格会是多少多少’的文章，总觉得好笑……沃尔玛加拿大最不可能知道这些信息。”

他接着说道：“他们根本没有这些信息。就连美国的塔吉特（注：全美第二大零售商）也不可能知道。当我们知道发售日期时，零售商大概也会知道。或许会提前一两周，可能是 3 月 27 日，零售商会提前几天得知发售日期。”

任天堂在上个月正式公布了 Switch 2，并发布了展示主机和 Joy-Con 的预告视频。官方彼时没有透露具体的发售日期，而是宣布在 4 月的直面会上更多细节。