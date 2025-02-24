特斯拉及其首席执行官埃隆·马斯克近日再次明确了其独立部署自动驾驶出租车（robotaxi）服务的计划。在与 Uber 首席执行官达拉·科斯罗萨西（Dara Khosrowshahi）的交流中，马斯克表现出对利用 Uber 平台推广特斯拉未来自动驾驶出租车服务不感兴趣的态度。科斯罗萨西在近期接受《财富》杂志采访时表示，特斯拉希望独立发展其自动驾驶出租车业务，这与其近期发布的移动出行平台以及长期以来的宣传方向一致。

科斯罗萨西还提到，特斯拉在自动驾驶出租车领域的竞争对手还包括 Google 母公司 Alphabet 旗下的 Waymo。Waymo 目前已经在全美多个城市推出了付费的无人驾驶出行服务。科斯罗萨西在上周五接受彭博电视采访时表示：“我已经和马斯克就相关问题进行了交流。他们希望独立开发和运营这一服务，所以在奥斯汀，当特斯拉推出服务时，我们和 Waymo 将与特斯拉形成竞争关系。不过，我们仍然希望未来能够与特斯拉合作。”

尽管存在竞争关系，但科斯罗萨西认为，双方合作在经济上可能具有很大的合理性，Uber 的平台可以为特斯拉的自动驾驶出租车服务提供初期的用户需求支持。他指出：“我们能够为自动驾驶生态系统带来稳定的用户需求，尤其是在需求波动较大的情况下。”

特斯拉在去年 4 月的 2024 年第一季度股东报告中首次展示了其出行服务平台的移动应用界面。目前，特斯拉已经在其位于加州弗里蒙特和得克萨斯州奥斯汀的工厂附近，分别在旧金山湾区和得克萨斯州进行员工内部的出行服务测试。

此外，特斯拉在去年 10 月的“WE, ROBOT”活动中发布了其两座无方向盘的 Cybercab。特斯拉计划从今年 6 月开始逐步推出其“全自动驾驶”（FSD）的“无监督”版本，这将使特斯拉与 Waymo、亚马逊旗下的 Zoox、Uber 的出行软件以及其他新兴的无人驾驶出租车公司展开直接竞争。

最近，特斯拉还在其软件源代码中暗示了即将推出的移动出行应用，并悄然部署了一个允许用户对其出行体验进行评价的界面，尽管这一服务尚未完全向公众开放。