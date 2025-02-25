据 VGC 报道，微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉表示，公司计划将其新推出的生成式 AI 模型“Muse”应用于多个电子游戏，并逐步推出 AI 参与制作的作品。

微软上周发布了 Muse，其为一款能够生成游戏视觉效果、控制器操作的生成式 AI 模型。在公告中，微软展示了 Muse 如何通过 2020 年的游戏《尖峰战队》的训练数据，来生成游戏画面。

纳德拉在采访中提到 Muse 时，将其与自己首次接触其他生成式 AI 时的震撼体验相提并论。他表示，微软已经计划将这一技术应用于多个游戏项目。

“这真是太酷了……我们想要实现的一点是，利用游戏数据，能否生成既保持一致性，又能展现游戏多样性的内容，同时还能支持用户自定义修改，对吧？这正是我们的目标。”他在接受 Dwarkesh 播客采访时说道。

“令人兴奋的是，很快就会有一批通过 AI 模型生成的游戏，或者说，我们将会训练这些模型来创建游戏内容，并开始进行试玩。当菲尔·斯宾塞第一次向我展示（Muse）时，他手持 Xbox 控制器，模型根据输入生成输出，而且输出与游戏内容保持一致。”

在创意产业中，生成式 AI 已成为游戏行业的热议话题，许多人担心这一技术可能导致失业和剽窃现象的泛滥。

据此前消息，Take-Two CEO 斯特劳斯·泽尔尼克认为，AI 不仅不会导致失业，反而可能创造更多就业机会。《双人成行》导演约瑟夫·法雷斯则表示，他认为开发者应该与 AI 合作，而不是与之对抗，并称其为“既令人害怕又令人兴奋的技术”。