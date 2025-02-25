真我刚刚正式发布真我Neo7 SE、真我Neo7x。真我Neo7 SE苍蓝机甲版采用全新战神机甲设计，提供白翼战神、暗铠铁骑两款配色。搭载同档最强性能芯——天玑8400-MAX，最高主频可达3.25GHz，多核性能相较上一代芯片提升41%，功耗降低了42%，能效相比上代大幅飞跃。真我Neo7 SE搭载独家性能调度方案——GT性能引擎，实现《王者荣耀》、《原神》、《崩坏：星穹铁道》满电到关机全程近满帧的游戏体验。散热方面，真我Neo7 SE搭载大气流冷锋散热系统，高达7700mm²的超广域单体散热VC，覆盖机身超70%面积，让机身内部散热效率大幅提升。信号上，真我Neo7 SE搭载苍穹通信系统2.0，全机身环绕设计18个功能天线。搭载7000mAh泰坦电池，达到IP69+IP68+IP66满级防水标准。

真我Neo系列全新成员——真我Neo7x也一同越级登场。作为真我千元档战略新品，真我Neo7x首发第四代骁龙6性能芯，跑分高达81万，问鼎千元档最强性能手机。7.97mm的轻薄机身下，配备一块6000mAh泰坦电池，配合IP69满级防水、120Hz电竞直屏等旗舰级配置，综合体验全面超越同档。

此次全新的耳机新品也正式亮相。真我 Buds Air7，配备同档最强的52dB深海降噪，同档最强的52小时超长续航。此外，搭载12.4mm特大镀钛动圈单元，澎湃低音，每一声都身临其境。出色的音质表现，让真我Buds Air7通过Hi-Res小金标认证。

发布即开售，天玑8400游戏机真我Neo7 SE国补到手价1530元起，Neo7x国补从1105 元起跳，真我 Buds Air7价格是 299 元。