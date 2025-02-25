特斯拉已就其旗舰车型 Model S 和 Model X 的未来规划作出回应，尽管这两款车型在公司未来增长目标中的地位并不明确，但它们仍将得到保留，并有望迎来升级。

Model S 和 Model X 是特斯拉最早推向市场的两款车型。根据埃隆·马斯克的“特斯拉总体规划”，这两款车型最初被定位为为未来面向大众市场的平价车型筹集资金的工具。然而，凭借 Model S 的卓越性能和 Model X 的宽敞空间，它们至今仍能吸引部分消费者，因此一直未被停产。

尽管如此，关于这两款车型在特斯拉产品矩阵中真正地位的猜测从未停止。在特斯拉的季度交付报告中，Model S 和 Model X 与 Cybertruck 被归在同一类别中，而在去年第四季度，这三款车型的交付量仅为 2.3 万辆，这引发了外界对其是否仍有必要保留的质疑。

不过，特斯拉汽车工程副总裁拉尔斯·莫拉维（Lars Moravy）最近在“Ride the Lightning”播客中表示，目前公司并无计划将 Model S 和 Model X 从产品线中移除。当被问及这两款车型未来的计划时，莫拉维回应称：“稍安勿躁，我们很快会有动作。几年前的那次升级在车辆架构和结构方面比大多数人想象的要大得多。但今年晚些时候，我们会再次关注它们，确保它们也能获得一些我们为 Model 3 和 Model Y 所投入的技术升级。毕竟，Model 3 和 Model Y 作为高销量车型，是我们目前的重点。”

他还确认，Model S 和 Model X 在“可预见的未来”不会停产。莫拉维指出，从自动驾驶和机器人出租车的使用场景来看，Model S 和 Model X 都具有独特的优势：Model S 凭借其整体品质，而 Model X 则因其宽敞的内部空间，都使其在未来的应用中具有一定的竞争力。