动点出海获悉，近日，马来西亚国际贸易和工业部（MITI）与马来西亚证券事务监察委员会（SC）宣布，已经根据该国的2030新工业总体规划 (NIMP 2030)联合推出了一项战略共同投资基金 (CoSIF)。

两家机构在联合声明中表示，CoSIF初始将拨款1.315亿林吉特（约合2.14亿人民币），将通过股权众筹 (ECF) 和P2P融资平台进行分配，以支持当地战略行业的中小规模企业 (SME) 和中型企业 (MTC) 的发展。

其中，CoSIF的ECF和P2P运营商名单将于今年3月底之前公布。

据介绍，CoSIF 是一项公私共同投资计划，由政府与私人投资者按照预先确定的比例共同投资于NIMP 2030中列出的21个行业的企业，以及四个新兴增长行业——包括碳捕集/利用/封存 (CCUS)、电动汽车、可再生能源、以及先进材料。

根据声明，CoSIF将由SC管理，旨在推动创新、增强竞争力、促进经济可持续增长。并且声明进一步指出，通过进入资本市场，CoSIF能够调动大量资源来资助先进制造、数字化和脱碳等战略领域的高影响力项目。

最后，MITI部长Tengku Zafrul Aziz也强调称，很自豪推出了这一创新基金——CoSIF会是实现NIMP 2030使命不可或缺的一部分，将使马来西亚有更好的基础继续将自身定位为东南亚地区中首屈一指的制造和服务中心。

作为背景，根据官方信息，NIMP 2030是马来西亚的一项针对制造业及制造业相关服务业的产业政策，于23年9月公布，目的是利用新兴全球趋势，将马来西亚制造业提升到更高的水平，并计划用7年时间达成。

据透露，在微观经济目标层面，NIMP 2030计划将其制造业的GDP每年提高6.5%。于此，到2030年，这将为马来西亚的GDP总量贡献5875亿林吉特规模（约合9577亿人民币）。