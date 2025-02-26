美国汽车协会（AAA）的最新研究显示，美国大多数消费者所关注的仍然是可靠且安全的出行方式。

据了解，AAA 对 888 名受访者进行的调查显示，消费者对自动驾驶汽车的信任度从去年的 9% 略微上升至 13%。然而，仍有 61% 的驾驶员对自动驾驶汽车感到害怕，26% 的人表示不确定。此外，消费者对技术持续发展的热情也在下降，从 18% 降至 13%。与此同时，78% 的美国人希望汽车制造商优先提升汽车安全系统。

研究发现，64% 的受访者更倾向于支持如自动紧急制动（AEB）等主动安全系统，而非完全自动驾驶的汽车。NHTSA 在证明 AEB 技术在减少车辆碰撞和行人事故方面的有效性后，已要求汽车制造商从 2029 年起在所有车型中安装该系统，但汽车制造商对此表示反对。此外，AAA 调查的大多数受访者也支持车道保持辅助和自适应巡航控制等功能。

目前，美国只有 Waymo 运营着大规模的无人驾驶出租车服务。去年，通用汽车关闭了其 Cruise 无人驾驶出租车部门。尽管 Waymo 在过去几年中将其服务扩展至多个美国城市，但这一过程中也发生了碰撞事故，并引发了 NHTSA 的调查。与此同时，通用汽车和福特汽车如今则更加专注于提升消费者对高级驾驶辅助技术的应用，而不是全力投入无人驾驶出租车领域。特斯拉首席执行官埃隆·马斯克最近宣布，特斯拉将在今年 6 月于奥斯汀推出其网约车服务，并计划在年底前及明年逐步扩大服务范围。