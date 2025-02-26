据彭博社报道，华纳兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery Inc.）宣布关闭三家游戏工作室，并叫停备受期待的《神奇女侠》游戏，目的是提高互动娱乐部门的盈利能力。

内部备忘录显示，Monolith Productions、Player First Games 以及华纳兄弟游戏圣地亚哥工作室将停业。

此次裁员显示出游戏部门将重心转向一些知名大 IP，如《哈利·波特》《真人快打》《权力的游戏》和《DC 漫画》，特别是《蝙蝠侠》等主要系列上。

华纳兄弟游戏和流媒体业务负责人 JB Perrette 在备忘录中表示：“我们发布的许多新游戏质量未能达到预期，我们必须对游戏阵容和团队结构进行重大调整，以便能够集中资源，回归‘少而精’的 IP 战略。”

华纳兄弟游戏的一位发言人在接受采访时表示，工作室关闭并不代表这些团队或其中的成员的能力存在问题。

在此之前，华纳兄弟的《神奇女侠》游戏被曝开发进展不顺，且该部门面临 2025 年困难局面，原因是去年几款游戏表现不佳，包括《自杀小队：击杀正义联盟》《多元宇宙》和《哈利·波特：魁地奇冠军》等。一些现任和前任员工表示，游戏的失败与前总裁 David Haddad 的优柔寡断以及缺乏明确愿景有关，而他也在今年 1 月离开了工作岗位。

Player First Games 在去年 7 月被华纳兄弟收购，并在不久后推出了唯一一款游戏《多元宇宙》。然而据此前消息，华纳兄弟在上个月宣布，该游戏将因为表现不佳而停服。