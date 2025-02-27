苹果 iPhone 17 Pro 系列将配备 12GB 的运行内存（RAM），这主要是为了满足日益增长的人工智能（AI）功能需求。Apple Intelligence 功能的引入，使得设备至少需要 8GB 的内存才能支持其运行，而随着苹果不断拓展该功能的边界，更高的内存配置已成为必然。

关于 iPhone 17 Pro 系列将配备 12GB 内存的传闻并非首次出现。早在 2024 年 8 月，苹果在 WWDC 2024 全球开发者大会上宣布 Apple Intelligence 功能后，分析师郭明錤就曾预测 iPhone 17 Pro 系列将进行内存升级。如今，这一传闻得到了进一步的确认。

据 9to5Mac 获取的 GFHK Tech Research 分析师 Jeff Pu 的投资者报告，iPhone 17 Pro 和 iPhone 17 Pro Max 将配备 12GB 的 LPDDR5 内存，而目前的 iPhone 16 系列仅配备 8GB 内存。报告指出，随着人工智能功能的普及，PC 和智能手机制造商都在不断升级设备内存，以满足更高的性能需求。

分析师 Jeff Pu 还提到：“仅 iPhone 17 Pro 和 Pro Max 向 12GB LPDDR5 内存的过渡，预计就将推动智能手机 DRAM 容量同比增长 3.5%，涉及约 1 亿部新 iPhone 设备。”

Apple Intelligence 功能的推出，对设备内存提出了更高要求。2023 年，仅 iPhone 15 Pro 和 15 Pro Max 配备了 8GB 内存，而普通版的 iPhone 15 仅配备 6GB 内存。2024 年，苹果将 8GB 内存配置扩展至 iPhone 16 和 16 Plus，这也使得 Apple Intelligence 功能仅支持 iPhone 15 Pro 及后续机型。今年新发布的 iPhone 16e 也配备了 8GB 内存，并支持 Apple Intelligence 功能。

iPhone 17 Pro 系列内存升级，不仅能为设备提供更强的性能保障，也暗示 Apple Intelligence 功能未来可能会推出更多需要更高内存支持的新特性。例如，苹果去年更新了其 Mac 产品线，包括旧款 M2 MacBook Air 在内的所有设备均配备了 16GB 内存。

除了内存升级外，iPhone 17 系列还将迎来一系列重大设计变革。据近期传闻，新款 iPhone 将采用全新的摄像头布局并增强视频录制功能，使其更适合视频博主使用。此外，苹果还可能推出一款全新的超薄 iPhone，定位在 iPhone 17 和 iPhone 17 Pro 之间，可能会取代目前的 Plus 机型。

新款 iPhone 预计将在今年 9 月正式发布。