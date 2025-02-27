市场调查机构消费者情报研究合作伙伴（CIRP）日前发布报告，其认为在苹果 iPhone 产品线中，iPhone 16e 虽然不会扮演重要角色，但其功能和定位，会影响 iPhone 常规机型的销量。

该机构认为 iPhone 16e 的外形和规格，非常接近于 iPhone 16，而且同样支持 Apple Intelligence 功能，只是缺席 MagSafe、超广角镜头等。

售价方面，iPhone 16e 的起售价为 599 美元，相比 iPhone SE（429 美元），起售价大幅提高，只比 iPhone 16 便宜 200 美元，比 iPhone 15 便宜 100 美元，让其更接近“数字系列”手机的价格区间。

该机构预计苹果整个发行策略类似于 Google Pixel 系列，将在秋季推出 iPhone 17 之后，将于明年 2 月发布 iPhone 17e。

iPhone SE 的平均市场份额约为 7%，2020 年达到 12% 的峰值，2024 年下降至 5%。相比之下，iPhone 5c 在 2013-2014 年的最初几个销售季度中占据了 iPhone 销量的四分之一以上。然而，iPhone 16e 与这两款机型存在显著差异。iPhone SE 更新频率不稳定，而且曾一度停售近两年。

CIRP 认为 iPhone 16e 的发布，表明苹果正探索获得持续市场认可的新路径，并预测苹果会每年更新推出 e 系列 iPhone，通过更高的价格，并在技术和功能层面吸引更多用户。