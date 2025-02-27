据 Business Insider 报道，米拉·穆拉蒂（Mira Murati）创立的 AI 初创公司 Thinking Machines Lab 正在筹集 10 亿美元融资，估值将达到约 90 亿美元。

对于成立不到一年的初创公司来说，90 亿美元的估值可谓惊人。但 AI 赛道竞争激烈，投资者尤其青睐那些由前 OpenAI 员工创办的企业。

穆拉蒂曾在 OpenAI 工作 6 年半，担任首席技术官，负责 ChatGPT 和其他 AI 研究项目的开发。2023 年 11 月，OpenAI 董事会突然解雇萨姆·奥尔特曼，公司内部一片混乱，穆拉蒂短暂接任临时 CEO。在奥尔特曼回归后，她重新担任 CTO。

穆拉蒂离开 OpenAI 后的去向一直是硅谷热议的话题，外界对此知之甚少，直到 Thinking Machines Lab 于上周正式亮相。在一篇博客文章中，穆拉蒂将新公司定位为 AI 研究和产品实验室，致力于推动 AI 普及化。

“为了弥合现有差距，我们创立了 Thinking Machines Lab，希望让 AI 系统更易理解、更具定制性，并具备更强的通用能力。”她在文章中写道。

目前，穆拉蒂已从 OpenAI、Meta 和 Anthropic 等公司吸纳了众多工程师和 AI 研究人员。其中，包括 ChatGPT 共同创始人约翰·舒尔曼、前 OpenAI 特别项目主管乔纳森·拉赫曼、ChatGPT 共同开发者巴雷特·佐夫，以及曾参与 ChatGPT 语音模式研发的亚历山大·基里洛夫。

穆拉蒂并非唯一一位离开 OpenAI 后创办公司的高管。前首席科学家、联合创始人伊利亚·苏茨克维于 2024 年 5 月离职，并很快成立了 Safe Superintelligence。此外，达里奥·阿莫代伊和丹妮拉·阿莫代伊早在 2021 年就离开 OpenAI，创办了 Anthropic。