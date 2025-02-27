近些年来，中国房屋户型、以及家庭人口结构均经历了较大变化。一二线城市50㎡以下住宅占比增加，催生出对超薄机身需求；而开放式空间流行则要求扫地机具备大范围覆盖与跨区域智能联动能力。宠物经济爆发则推动扫地机产品强化毛发清理、除菌消毒功能；生活节奏加速、双职工家庭占比提升，则激发用户对全自动化清洁的需求。

为满足用户新需求，石头科技此次推出的G30 Space探索版，搭载了划时代的5轴折叠仿生机械手，打破了传统清洁的局限，让扫地机器人从单一的地面清洁工具，进化为空间避障与家庭整理的全能助手。随着石头G30 Space探索版的推出，此前在宇宙探索以及工业制造起到重要作用的机械手，第一次走进了家庭。有了机械手的帮助，石头G30 Space实现了收纳、移开障碍物再清扫的能力，让扫地机器人从二维清洁迈向三维空间管理。

除了机械手之外，石头G30 Space探索版还搭载多项创新技术，全新星阵领航3.0系统实现更完整的建图和从地面到空间的全方位避障升级，0缠绕清扫系统高效解决了毛发缠绕难题，智能底盘升降技术进一步拓展了清洁覆盖范围并优化清洁策略，并且RRmind GPT全面融合DeepSeek-R1，真正让用户解放双手，开启家庭清洁的全新时代。同时亮相的还有石头G30和G30U，前者搭载全新升级的三线结构光避障技术，具备7.98cm超薄设计、四区双震拖地、底盘升降等前沿技术，后者则具备20000Pa大吸力、底盘智能升降、动态双机械臂、恒湿热拖、顶配全自动基站、RRmind GPT等功能。

石头A30 Pro Steam全球首创蒸汽洗+热水洗双模式洗地，可在短时间把常温水加热为150℃高温水蒸气或者86℃热水。不仅如此，石头A30 Pro Steam还升级1L大清水箱、6300mAh软包电池以及2A快充，续航达到前所未有的80分钟，即使在蒸汽洗模式下，续航时间也能做到30分钟，轻松满足全屋清洁需求。A30系列0缠毛、0死角、0负担的极致体验也得到延续，创新的双重鲨齿设计能精准把毛发梳下来，22000Pa飓风吸力搭配超薄平躺能够轻松吸走床底、茶几底、沙发底等低矮空间的大小干湿垃圾，AI全向助力和热水蒸洗自清洁功能的加入，让清洁就像散步一样简单。