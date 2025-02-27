小米召开新品发布会，定价超80万元的小米SU7 Ultra正式亮相，定价为52.99万元，此前预售价为81.49万元。小米集团创始人、董事长兼CEO雷军表示：“我们不觉得高价有面子，而是说这个价值要贵的有道理，要喜欢这辆车的人真的买得起！”

雷军表示：“它绝对配得上这句话——‘地表最强四门量产车’。”性能方面，小米SU7 Ultra采用了小米超级三电机系统，搭载小米超级电机V8s，最高转速达到27200rpm，这是小米完全自研的电机。得益于强大的电机加持，小米SU7 Ultra百公里加速仅需1.98秒（不含起步时间）。

电池方面，小米SU7 Ultra量产版搭载了宁德时代麒麟Ⅱ高功率电池包，峰值电压达到897V，最大充电倍率达到5.2C。制动方面，小米SU7 Ultra量产版配备了跑车中尺寸最大的赛级碳陶瓷制动盘，最高工作温度超过1300摄氏度，是普通钢刹车盘的2倍以上。

智能化方面，小米SU7 Ultra搭载1颗激光雷达、11个高清摄像头、3颗毫米波雷达和12颗超声波雷达，配备两颗英伟达Orin-X芯片，搭配骁龙8295车机芯片与Xiaomi HyperOS车机。

价格方面，小米SU7 Ultra起售价为52.99万元，比此前预售价降低了28.5万元。“在过去三四个月我们进行了大量的调研，发现以前喜欢买BBA的用户非常渴望拥有小米SU7 Ultra，但是觉得有点小贵。所以我们在讨论的时候，就说我们的使命是——哪怕做豪车，也要让更多喜欢我们的人买得起！”雷军说。