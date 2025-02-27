工业移动机器人解决方案商优艾智合宣布日本子公司Youibot Robotics Japan株式会社（以下简称“Youibot Japan”）成立，并于东京举行开业典礼。

此举标志着优艾智合在日本市场的现地服务能力进一步深化，是公司全球化战略布局的重要里程碑。全球工业智能化升级浪潮下，优艾智合深耕工业场景，深度钻研具备工业级可靠性及泛化能力的全栈机器人技术，在移动操作机器人领域持续保持市场领先地位。基于在半导体、新能源、能源等泛工业领域的深厚场景积淀，优艾智合通过“被集成”战略快速推进全球化市场。

目前，优艾智合在东南亚、日韩及欧洲等地区的市场份额持续扩大，正逐渐成为全球行业内的技术标杆。优艾智合的智慧物流解决方案部署于全球30多个国家，覆盖亚太、欧洲、美洲及中东和北非地区，赢得了超过300家客户及60多家本地合作伙伴的信赖，是米其林、Meta、DHL、台积电等行业领军企业的忠实合作伙伴。在日本市场，优艾智合与山善、日本机材、Daido等知名代理商合作，为半导体、汽车、3C电子等行业的大型企业提供智慧物流解决方案，并获得高度评价与信赖。Youibot Japan的成立，将有助于公司更好地响应当地市场需求，助力日本企业在数字化转型中保持竞争优势。